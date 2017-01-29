آتش سوزی در پالایشگاه تهران/حضور نیروهای آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در پالایشگاه تهران در دقایق نخستین روز یکشنبه موجب نگرانی مردم و اهالی در مناطق اطراف این پالایشگاه شد.

پس از وقوع این آتش سوزی، آتش نشانان به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و کار امدادرسانی و خاموش کردن آتش با جدیت آغاز شد.

نیروهای پلیس و امدادی نیز از همان دقایق ابتدایی وقوع حادثه در محل پالایشگاه تهران حاضر شده و برای مدیریت حادثه تلاش کردند.

بیمارستان ها و مراکز درمانی اطراف پالایشگاه نیز در حال آماده باش قرار گرفت.

نیروهای اورژانس نیز به همراه خودروهای امدادی در محل حادثه حضور داشتند.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر و اخبار اولیه منتشر شده، برخورد صاعقه با یک مخزن عامل آتش سوزی در پالایشگاه عنوان شده است.

نیروهای آتش نشانی تا بامداد یکشنبه در حال خاموش کردن آتش در پالایشگاه تهران بودند و در نهایت موفق شدند آتش را مهار کنند.