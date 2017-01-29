ساختمانی که همچنان خبرساز است/حضور شهردار ورامین در صحن شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، ریزش ساختمان چهار طبقه در بلوار باهنر طی یک ماه گذشته به عنوان یکی از مهم ترین خبرهای حوادث در استان تهران مطرح شد که سه شهروند ورامینی جان خود را از دست دادند.

پس از وقوع این حادثه، دادستانی ورامین بر پیگیری موضوع و برخورد با مقصران و عواملی که منجر به ریزش ساختمان چهار طبقه در این شهرستان شدند، تأکید کرد.

اعضای شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری ورامین نیز پس از وقوع این حادثه چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان برگزار و بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کردند.

علی حیدریان شهردار ورامین نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اعلام کرد که اگر قصور از سوی وی بوده است، استعفا خواهد داد.

حال شهردار ورامین به منظور پاسخگویی به سوالات اعضای شورای اسلامی شهر باید در صحن شورا حاضر شده و از عملکرد خود در این زمینه دفاع کند.

برخی از اعضای شورای شهر ورامین طی روزهای اخیر طرح سوال از شهردار را مطرح کردند و بر اساس قانون، حیدریان باید در صحن شورا حاضر شده و پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

در صورت قانع شدن اعضای شورای شهر از پاسخ های شهردار ورامین، طرح سوال از مدیریت شهری پایان پیدا می کند اما در صورتی که اکثریت اعضای شورا از جواب های شهردار قانع نشوند، استیضاح حیدریان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در این میان آنچه که بسیار مهم و ضروری محسوب می شود، آن است که باید این موضوع به دور از هرگونه جناح بندی سیاسی و بر اساس نظرات کارشناسی بررسی شده و هر تصمیم اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم، فصل الخطاب باشد.

بدون تردید مردم شهرستان ورامین نیز همچنان منتظر مشخص شدن پرونده ریزش ساختمان چهار طبقه در ورامین هستند تا با عوامل مختلف و مقصر در این حادثه برخورد شود و انتظار دارند که تمامی ارگان ها و نهادهایی که در این زمینه کوتاهی کردند، پاسخگوی عملکرد خود باشند.