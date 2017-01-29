به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «دویچه وله»، بانک مرکزی آلمان اعلام کرد، انتشار اسکناس های جدید یورو با ضریب امنیتی بالا به طرز قابل توجهی گردش اسکناس‌های جعلی یورو را کاهش داده است.

در همین حال بانک مرکزی آلمان در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۱۶ میلادی تعداد اسکناس های مکشوفه جعلی به ۸۲ هزار و ۲۰۰ عدد رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۴ درصد کاهش نشان می دهد و ارزش آنها معادل ۴.۵ میلیون دلار است.

انتشار اسکناس های جدید یورو منجر به کاهش قابل توجه اسکناس های جعلی ۲۰ یورویی شده است.

از زمان انتشار اسکناس های جدید ۲۰ یورویی و ورود آنها به سبد پولی منطقه یورو، تعداد اسکناس های جعلی ۲۰ یورویی به تقریبا نصف کاهش یافته است؛ ضمن اینکه اقدام بعدی اتحادیه اروپا انتشار اسکناس های جدید ۵۰ یورویی با ضریب امنیتی بالا است.

اسکناس های جعلی در سال ۲۰۱۶ میلادی اسکناس های ۵۰ یورویی بودند و بیش از ۶۰ درصد از کل حجم اسکناس های جعلی مکشوفه رو به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی در حدود ۳۵۳ هزار اسکناس جعلی یورو از سبد پولی این منطقه خارج شدند که این رقم نسبت به نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی از کاهش اندکی برخوردار بود؛ اما در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد.