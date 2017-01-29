به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر در شرایطی نیم فصل دوم خود را پشت سرمی گذارد که رقابت در صدر جدول ادامه دارد و سایر تیم ها نیز در تلاش هستند تا موقعیت شان را بهتر از قبل کنند.

در این میان اشتباهات غیرعمد داوری برای همه تیم ها رخ می دهد و البته صدای همه را هم درآورده است. این در حالی است که بررسی های فنی عملکرد تیم ها نشان می دهد بیشتر از آنکه داوری ها در نتایج بازی تاثیرگذار باشند این اشتباهات مربیان و کم دانشی آنهاست که نتایج را رقم می زند.

یک تیم ضربه پنالتی اش را گل نمی کند و بازیکنانش توانایی استفاده از موقعیت های مسلم گلزنی را ندارند آنوقت سرمربی و مدیرعاملش فدراسیون فوتبال و داوری را عامل ناکامی معرفی می کنند. یک تیم مشکل مالی دارد و بازیکنانش با تمام توان بازی نمی کنند آنوقت به داور می تازند.

انتقاد از داوری بخش اصلی صحبت های همه مربیان در نشست های خبری است. وقتی همه از داوری انتقاد می کنند معنایش این است که همه از این جنبه لطمه می بینند. بنابراین نمی توان گفت که داوری به سود تیم خاصی بوده است.

اما ظاهرا برخی که منافع و اعتبارشان به خطر افتاده به دنبال این هستند که با فرافکنی اوضاع این رشته را بحرانی تر از آن چیزی کنند که هست. این عده می خواهند کم کاری ها و مشکلات خودشان را به گردن فدراسیون و داوران بیندازند.

مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال که باید حامی این رشته باشد مقابل هجمه هایی که از سوی خودی ها به این رشته می شود سکوت کرده است. مربیان علیه داوری موضع می گیرند و انتقاد می کنند اما فدراسیون واکنشی ندارد. مدیرعامل یک باشگاه به وزیر ورزش نامه می نویسد و تاکید می کند که از فدراسیون ناامید شده است اما بازهم خبری از پاسخ نیست.

فعلا همه برای این فوتبال تصمیم می گیرند و می بُرند و می دوزند اما فدراسیون سکوت کرده است. این حرف نزدن و موضع نگرفتن از سوی مهدی تاج و مجموعه اش چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ آیا این سکوت معنایش پذیرش اشتباهات داوری و عمدی بودن قضاوت هاست؟ آیا آنها نقایص کارشان را دربست قبول کرده اند و به همین خاطر حرف نمی زنند؟

قطعا اینگونه نیست. در نتیجه نگرفتن تیم ها و گل نشدن پنالتی فلان تیم قطعا فدراسیون فوتبال مقصر نیست. از همین جهت است که پرسش را از مهدی تاج دوباره تکرار می کنیم که چرا سکوت؟ آیا تیم ها و باشگاه ها از فدراسیون ناامید شده اند؟ آیا فدراسیون توانایی و قدرت برخورد با سرمربی و مدیرعامل را ندارد که اینگونه فضا را برای هر گونه اظهار نظری بازگذاشته است؟

قطعا فدراسیون مهدی تاج نقایص و مشکلاتی دارد اما در نتیجه نگرفتن تیم ها هیچ تاثیری ندارد و نباید یک جا بنشیند و تماشا کند که دیگران برای این فوتبال تصمیم می گیرند.