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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۵۳

در حمله تروریست‌های داعش؛

۱۴ عضو نیروهای دموکراتیک کُرد سوری کشته شدند

۱۴ عضو نیروهای دموکراتیک کُرد سوری کشته شدند

تروریست های تکفیری داعش مواضع نیروهای دموکراتیک کُرد سوری در حومه استان «الرقه» را هدف قرار داده و ۱۴ تَن از آنها را به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تروریست های داعش مواضع نیروهای دموکراتیک کُرد سوری در حومه غربی استان الرقه سوریه را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ۱۴ عضو نیروهای دموکراتیک کُرد سوری کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

طبق اعلام رسانه های سوری، این حمله به روستای «أعیوج» در حومه الرقه انجام شده است. 

از سوی دیگر، تک تیراندازان وابسته به تکفیری ها تجمع غیرنظامیان در شهرک شیعه نشین «الفوعه» واقع در استان ادلب را هدف قرار دادند.

به دنبال این عملیات، یک غیرنظامی سوری به شهادت رسید.

کد مطلب 3890239

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