۱۲۵میلیون تومان اعتباربرای جشنواره استعدادیابی درنظرگرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی در چهارمین جلسه هماهنگی اجرای جشنواره همگانی و استعدایابی استان که شامگاه شنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد گفت: جشنواره همگانی استعدایابی ورزشی استان طی برنامه‌ای هماهنگی از سوی وزارت ورزش و جوانان در پنج رشته ورزشی تعیین شده است.

وی افزود: جشنواره همگانی و استعدایابی در اواخر بهمن ماه در یک روز خاص با حضور روئسای فدراسیون پنج رشته ورزشی و مسئولین استان کردستان در سنندج برگزار خواهد شد.

جولایی از اختصاص ۱۲۵ میلیون تومان اعتبار برای برگزاری این جشنواره خبرداد و گفت: این اعتبار برای همگانی و استعدایابی جهت برپایی جشنواره در بخش پسران و دختران اختصاص یافته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: تمامی اعتبارات اختصاص یافته در راستای برگزاری جشنواره و بخش های قهرمانی، همگانی و استعدادیابی در هیأت های ورزشی هزینه خواهد شد.

وی گفت: رشته های مشخص شده از سوی وزارت ورزش و جوانان شامل کشتی، تنیس روی میز، تیروکمان، هندبال و شطرنج می باشد که در بخش نوجوانان و جوانان استعدادیابی خود را در دو ماه گذشته آغاز کرده اند.

جولایی افزود: استعدادیابی موضوع مهمی بوده و نباید تنها به این پنج هیات محدود شود و امیدواریم در کارگاه‌ ها و جلسات استعدادیابی سایر هیات‌ ها نیز حضور داشته باشند.