نُت آغازین جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان شامگاه شنبه با حضور مردم هنردوست استان گلستان و گرگان و با اجرای سه گروه‌ موسیقی محلی کار خود را آغاز کرد.

جمعیت خواهان حضور در افتتاحیه جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان از نیم ساعت قبل از شروع برنامه با حضور در لابی تالار فخرالدین اسعد گرگانی اشتیاق خود را برای آغاز این جشنواره نشان دادند.

رده سنی تماشاچی‌ها را کودکان چندساله تا افراد مسن تشکیل می‌دادند. در سمت چپ درب ورودی سالن اصلی برگزاری جشنواره چند میز کنار هم چیده شده و صندوقی ویژه کمک به نیازمندان روی آن قرار داده‌شده است. روی میز کاردستی‌هایی به شکل دست‌ساخته شده که نمایانگر نام این تشکل مردم‌نهاد یعنی «دست‌های مهربانی» است.

راحله حسینی یکی از افرادی است که همراه با دختر خود در لابی تالار به انتظار شروع جشنواره ایستاده است، وی در رابطه با علت حضورش در این جشنواره گفت: بار نخست است که در چنین جشنواره‌ای آن‌هم به پیشنهاد دخترم شرکت می‌کنم.

وی افزود: ازآنجایی‌که امتحانات فرزندم به‌تازگی تمام‌شده تصمیم گرفتم برای اینکه خستگی امتحانات از تنش خارج شود و برای نیم سال تحصیلی دوم روحیه‌ای خوبی داشته باشد در تمام سانس های جشنواره شرکت کنم چون معتقدم برگزاری این جشنواره‌ها تفریحی سالم بوده و در روحیه نوجوانان تأثیر مثبتی دارد.

یکی دیگر از صحنه‌هایی که در لابی تالار خیلی به چشم می‌خورد تنوع گل و دسته‌گل‌هایی بود که در دست برخی از خانواده که برای تقدیم به دوستان و عزیزانشان که جزو شرکت‌کنندگان در جشنواره هستند، دست به دست می شد.

جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان ساعت ۱۸ عصر با اجرای گروه «مهرگان» به سرپرستی ادیب بهرام زاده کار خود را آغاز کرد.

«خوشه‌چین»، «شهزاده رؤیا»، «تصنیف کُردی» و «ایران ای سرای امید» قطعات اجراشده توسط این گروه بود.

حضور گرم مردم نشانه حمایت از گروه های محلی است

سرپرست گروه مهرگان در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: حضور مردم خیلی خوب و پرشور و حمایتشان از گروه‌های محلی قابل تشکراست.

ادیب بهرام زاده افزود: مدتی پیش جشنواره موسیقی جوان گلستان برگزار شد و در این دوره از جشنواره از برترین‌های این جشنواره دعوت‌شده که به اجرای اثر بپردازند که در نوع خودش حرکت زیبا و انگیزه بخشی است.

اجرای دوم به گروه «توماتیتو» به سرپرستی سام عرب علی و همراهانش اختصاص یافت که این گروه با اجرای چهار قطعه کار خود را به پایان رساندند.

سوگند لطفی به‌عنوان برگزیده گروه سنی «ب» جشنواره موسیقی جوان تابستان ۹۵ با نواختن دو اثر در دستگاه شور و سه‌گاه با همراهی تنبک پدرش وحید لطفی به اجرای اثر خودپرداخت.

درنهایت افتتاحیه جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان با اجرای ارکستر «پالیزان» به سرپرستی اسماعیل خادمی پایان یافت.

«شیدا»، «خورشید من»، «باران» و آهنگ بی‌کلام «نغمه» قطعات اجراشده توسط این ارکستر ۳۸ نفره بود.

اسماعیل خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارکستر «پالیزان» از سال ۹۲ تشکیل شد و هدف ما از ساخت چنین قطعاتی درواقع بیان نوعی حس و ارتباط معنوی بوده است.

وی بابیان اینکه امسال دومین حضور خود را در جشنواره آوای فجر گلستان تجربه می‌کند، افزود: تلاش می‌کنیم با ارائه اجراهایی منسجم‌تر شرایط حضور در خارج از استان به‌ویژه تهران را فراهم کنیم.

آرش فولادیان یکی از عوامل اجرایی جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر استقبال مردم از روز نخست جشنواره را خوب توصیف کرد و افزود: انتظار نداشتیم استقبال این قدر خوب باشد به طوری که ما با کمبود بلیط مواجه شدیم و تعدادی از همشهریانمان متاسفانه فرصت بهره بردن از جشنواره را از دست دادند.

هدف از برگزاری جشنواره کشف استعدادهای بومی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای هنری و زمینه‌سازی برای بروز استعدادها عنوان کرد و افزود: حمایت از استعدادهای هنری، ایجاد فضای رقابت هنری با سایر گروه‌های موسیقی و صیانت از سرمایه‌های هنری استان ازجمله اهداف این جشنواره بوده است.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر فضیلت اظهار کرد: در این سری از جشنواره موسیقی آوای فجر گلستان نخواستیم در قالب مرسوم سایر جشنواره‌ها به سمت مسابقه‌ای شدن این جشنواره و شرکت گروه‌های خارج استانی حرکت کنیم تا مبادا جلوی پیشرفت نیروهای بومی گرفته شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم این جشنواره بتواند همانند سایر جشنواره‌ها به کشف و استعدادیابی استعدادهای برجسته در حوزه فعالان موسیقی و ایجاد اعتمادبه‌نفس هنرمندان جوان قدم بردارد.

حجت‌الاسلام فضیلت بابیان اینکه تمام تلاش ما این است که به سمت موسیقی علمی حرکت کنیم، گفت: ما شاهدیم برخی از هنرجویان موسیقی به‌محض اینکه نُتی یاد گرفت تصور می‌کنند که دیگر بتهوون شده و اقدام به برگزاری کنسرت می‌کند اما این کار درست نیست بلکه باید صبر کند و با شرکت در چنین جشنواره‌هایی به وزن‌کشی خود و به دست آوردن عیار خود در مقابل سایر استعدادهای موسیقی بپردازد.

لازم به ذکر است گروه زریاب (گیتار فلامینکو) به سرپرستی سام عرب علی، ارکستر «شورانگیز» به سرپرستی علی ملک محمودی و گروه کوبه‌ای «اهورائیان» به سرپرستی احمد پور اکبر در دومین روز جشنواره به هنرنمایی می‌پردازند.