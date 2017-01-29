۲۱۰میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی شنبه شب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: کارگروه بعد از شروع به کار خود تاکنون ۷۰۲ مورد ثبت نام داشته ایم که حدود ۵۰۰ مورد مربوط به بخش جهاد کشاورزی و ۲۰۲ مورد نیز مربوط به سازمان صنعت و معدن بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۵۶۸ مورد در کارگروه به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده است، بیان کرد: میزان تسهیلات مصوب برای این واحدها در کارگروه استانی بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است.

پرداخت تسهیلات طرح رونق به ۲۵۸ واحد تولیدی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از پرداخت تسهیلات طرح رونق به ۲۵۸ واحد تولیدی استان خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.

شهرکی با اشاره به اینکه میزان پرداخت مستقیم بانک ها در این مدت ۵۰ میلیارد تومان بوده است، عنوان داشت: از جلسه قبل کارگروه تاکنون ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان در قالب طرح رونق پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: مجموع پرداخت مستقیم بانک ها و طرح رونق ۲۱۰ میلیارد تومان است.

پایش ۳۹ طرح صنعتی و معدنی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح پایش در دو حوزه صنعت و معدن و حوزه جهاد کشاورزی، بیان داشت: از ۴۵ واحد حوزه صنعت ۳۹ مورد مورد پایش قرار گرفته است.

شهرکی با بیان اینکه از دو جلسه قبل تاکنون بانک ها تا حدودی همکاری خود را گسترش داده اند، افزود: در این میان بانک کشاورزی بالاترین رقم را در جذب و همکاری را داشته است.

وی ادامه داد: اگر بانک ها همکاری کنند می توانند طرح هایی که در دست دارند را تا پایان سال پرداخت کنند.