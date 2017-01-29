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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۰۷

مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین:

روابط عمومی ها مشاورانی قوی و کارآمد برای مدیران هستند

روابط عمومی ها مشاورانی قوی و کارآمد برای مدیران هستند

قزوین- مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین گفت: مسئولان روابط عمومی ها مشاورانی امین برای شناسایی مشکلات و انعکاس آن به مدیران و شفاف سازی امور برای جلب رضایت مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حبیبی انبوهی عصر شنبه در همایش رابطان روابط عمومی آموزش و پرورش استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید نقش روابط عمومی دستگاههای اجرایی را به عنوان مشاورانی قوی و رابطان مردم و دستگاه جدی بگیریم تا بتوانیم مشکلات و ضعفها را شناسایی کنیم.

وی افزود: روابط عمومی ها باید با انعکاس خواسته های مردم به مدیر بتوانندرابطه شفافی با مسئولان داشته باشند و بدون نادیده گرفتن مشکلات زمینه پاسخگویی مدیر دستگاه را فراهم کنند.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: اگر خود را پاسخگوی مردم بدانیم به طور حتم تخلف و خطا در دستگاه کمتر می شود و روابط عمومی ها باید این نقش را جدی بگیرند و به آن عمل کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری قزوین یادآورشد: در مردم سالاری دینی باید مردم به روشهای مختلف بتوانند بر رفتار مدیران نظارت کنند و با این شیوه اجازه خطا به کسی داده نمی شود و نتایج کارها شفاف تر و مطلوب تر است.

حبیبی انبوهی گفت: روابط عمومی ها، مدعی العموم و وکیل مدافع یک سازمان محسوب می شوند که از سوی مردم نیز وظیفه دارند از حقوق آنها و نیز سازمان دفاع کنند لذا لازم است به انتقادهایی که به سازمان می شود پاسخگو باشیم و هیچگاه مشکلات و خطاها را پنهان نکنیم.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین فرهنگ عذرخواهی در بین مسئولان را ضعیف دانست و گفت: این مهم از سوی روابط عمومی ها به عنوان سخنگو و وکیل مدافع سازمان ها باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

حبیبی انبوهی اضافه کرد: نبود فرهنگ عذرخواهی از خلاء های مهم کشور است و روابط عمومی در برابر خطای سازمانی باید عذرخواهی کنند اما متاسفانه در این زمینه ضعف هایی داریم و شاید تنها در برخی موارد مانند حادثه قطار مسافربری سمنان شاهد عذرخواهی مسئولان راه آهن در این زمینه بودیم که این رویه باید تداوم یابد.

مسئولان روابط عمومی باید شاخص و توانمند باشند

وی گفت: مردم داری و عشق به مردم، خوش بیانی، رفتار پسندیده، اهل قلم بودن و مشاوره مشفقانه به مدیر از ویژگی های لازم برای مدیران روابط عمومی هاست و در انتخاب مدیران روابط عمومی باید دقت کرد تا فردی با همه ویژگی ها در این مسئولیت قرار گیرد تا نتایج آن را هم سازمان و هم مردم احساس کنند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری قزوین از دانش آموزان فعال در عرصه روابط روابط عمومی خواست در مدارس خود ضمن شناسایی مشکلات و نواقص آن را به مدیران منعکس کنند تا برطرف شود.

در مدارس قزوین ۷۰۰ دانش آموز به عنوان رابط روابط عمومی فعالیت می کنند.

کد مطلب 3890247

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