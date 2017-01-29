بازگشت هواپیماهای مافوق صوت به دنیای هوانوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه علمی «فوکس» در گزارشی به آغاز موج تازه ای از هیجان در آسمانها پرداخته و می نویسد: همچون بسیاری از علاقمندان به هوانوردی مطمئن هستیم که پایان حکمرانی کنکوردهای افسانه ای در آسمان کشورهای مختلف جهان اتفاقی ناراحت کننده بوده است. آنها پروازی مافوق صوت داشتند که در نهایت در سال ۲۰۰۳ به کار خود در صنعت هوانوردی پایان دادند. حالا مدتهاست که این هواپیماها بازنشسته شده و برخی نیز راهی موزه شده اند تا همه بدانند چه فناوریهای پیشرفته ای در بیش از دو دهه پیش برای ساخت این هواپیماهای پرخرج توسعه داده شده بود.

فوکس ادامه می دهد: حالا خبر می رسد که نسل جدیدی از این هواپیماها تا اوایل سال ۲۰۲۰ وارد آسمان کشورهای مختلف جهان خواهند شد. این هواپیمای جدید Boom XB-۱ نام دارد که در حال حاضر توسط شرکت Boom Technology طراحی و ساخته می شود. این سیستم پروازی ۴۴ صندلی برای مسافران دارد و جالب اینکه با حداکثر سرعت ۲.۲ ماخ پرواز می کند.

این بدان معناست که با چنین هواپیمایی نیویورک تا لندن تنها در ۳.۵ ساعت طی می شود که این زمان نصف مدت زمانی است که توسط بوئینگ ۷۴۷ ثبت شده است.

به نوشته این نشریه علمی، شرکت Boom به تازگی مدل اولیه ای در مقیاس یک سوم نمونه واقعی ارایه کرده و عنوان XB-۱ Supersonic Demonstrator یا Baby Boom را برای آن برگزیده است. این نمونه در فرودگاه Centennial دنور به نمایش گذاشته شده است. در این مدل دیدنی از سه موتور J۸۵-۲۱ ساخت شرکت جنرال الکتریک استفاده شده است و نخستین پرواز آزمایشی خود را اواخر سال جاری انجام خواهد داد.

فوکس در پایان می نویسد: شرکت Boom به موفقیت این پروژه بسیار امیدوار است. این شرکت اعلام کرده که اگر همه چیز با موفقیت به پیش رود، مدل اصلی این هواپیما وارد خط تولید خواهد شد.