حسن باقریان امروز در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات حادثه آتش‌سوزی در یک مخزن ذخیره‌سازی نفت خام در جنوب تهران گفت: مخزن شماره ۱۰۲ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران ساعت ۱۲:۱۵‌بامداد امروز به دلیل برخورد صاعقه، دچار آتش‌سوزی شد.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با تأکید بر اینکه این آتش‌سوزی در مخزنی که مربوط به مدیریت فشار مازاد خطوط لوله نفتی بوده، به وقوع پیوست تصریح کرد: در نهایت با فعالیت تیم‌های آتش‌نشانی تهران، شهرری، پالایشگاه نفت تهران و خطوط لوله و مخابرات نفت، این آتش‌سوزی در ساعت ۴:۲۰ بامداد امروز به طور کامل مهار شده است.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات انسانی به همراه نداشته و به هیچ یک از کارکنان خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران آسیبی نرسیده است، اظهار داشت: تنها در این حادثه به مخزن شماره ۱۰۲ ذخیره‌سازی نفت آسیب وارد شده است.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با تأکید بر اینکه مخزن شماره ۱۰۲ در جنوب تهران از ظرفیت ذخیره‌سازی حدود دو میلیون بشکه نفت خام برخوردار بوده است، گفت: در زمان وقوع حادثه، موجودی این مخزن حدود ۴۰۰ هزار لیتر نفت خام بوده که متأسفانه در این حادثه موجودی نفت به طور کامل سوخته شده است.

در همین حال، احمد خیری مدیر عملیات پالایشگاه نفت تهران با رد هر گونه حادثه آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت تهران تأکید کرده است: آتش‌سوزی در مخزن ذخیره‌سازی نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران به وقوع پیوسته که پس از وقوع حادثه، نیروهای امداد و آتش‌نشانی پالایشگاه تهران برای مهار حریق در محل وقوع حادثه حاضر شده‌اند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هم‌اکنون فعالیت‌های پالایشگاه نفت تهران به طور طبیعی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اخباری که در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت تهران منتشر شده، صحت ندارد و آن را تکذیب می‌کنیم.