به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در سخنانی اعلام کرد: در صورت رؤیت اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا در شهر موصل، نیروهای عراقی وی را بازداشت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: حکم بازداشت النجیفی صادر شده است و در صورت حضور در موصل، وی بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق همچنین در خصوص حضور نیروهای «حشد شعبی» در کرانه شرقی موصل گفت: نیروهای حشد شعبی وارد کرانه شرقی موصل نخواهند شد و در خارج از آن مستقر خواهند بود.

وی در همین ارتباط ادامه داد: در حال حاضر تمرکز نیروهای حشد شعبی بر روی عملیات آزادسازی کرانه غربی موصل است.