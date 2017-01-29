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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۸

فرماندهی عملیات مشترک عراق:

«اثیل النجیفی» در صورت حضور در موصل بازداشت می‌شود

«اثیل النجیفی» در صورت حضور در موصل بازداشت می‌شود

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که در صورت رؤیت «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا در شهر موصل، نیروهای عراقی وی را بازداشت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در سخنانی اعلام کرد: در صورت رؤیت اثیل النجیفی استاندار سابق نینوا در شهر موصل، نیروهای عراقی وی را بازداشت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین اظهار داشت: حکم بازداشت النجیفی صادر شده است و در صورت حضور در موصل، وی بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق همچنین در خصوص حضور نیروهای «حشد شعبی» در کرانه شرقی موصل گفت: نیروهای حشد شعبی وارد کرانه شرقی موصل نخواهند شد و در خارج از آن مستقر خواهند بود. 

وی در همین ارتباط ادامه داد: در حال حاضر تمرکز نیروهای حشد شعبی بر روی عملیات آزادسازی کرانه غربی موصل است.

کد مطلب 3890256

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