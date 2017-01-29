نجات جان زن باردار روستای ژیوار شهرستان سروآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ایوب غلامی گفت: طی گزارش تلفنی بهورز روستای ژیوار به پزشک روستای سلین مبنی بر وضعیت بد یک زن باردار ۴۳ ساله با سن بارداری ۳۹ هفته و اطلاع به مرکز درمانی شهر اورامان، بلافاصله پزشک، ماما و پرسنل فوریت این شهر عازم روستای ژیوار شدند.

وی افزود: این زن باردار با وضعیت استیبل در روستای بلبر توسط پزشک روستای سلین تحویل مامای شهر اورامان داده شد و با توجه به بارش شدید برف در گردنه ژالانه با هماهنگی و کمک نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده ای سروآباد توسط آمبولانس مرکز فوریت شهر اورامان به زایشگاه بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات صورت گرفته نتیجه داد و این مادر باردار به موقع و با تلاش های صورت گرفته تحویل بیمارستان داده شده و وضعیت وی نیز مناسب و مساعد است.

بارش شدید برف طی سه روز گذشته استان کردستان را فرا گرفته است و شدت بارش ها به حدی بود که نه تنها مدارس اکثر شهرهای این استان تعطیل شد، که تردد در شماری از جاده های بین شهری نیز با مشکلاتی مواجه شد.