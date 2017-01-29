واحدهای صنعتی در استان قزوین روزانه رصد می شوند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای توزیع بسته حمایتی دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی که دارای مشکلاتی بودند پرداخت تسهیلات بهین یاب در یک سال گذشته در استان قزوین نیز عملیاتی شد که با استقبال کارآفرینان روبرو شد.

وی افزود: این تسهیلات که تاکنون به یک هزار میلیارد تومان رسیده است توانسته بسیاری از واحدهای صنعتی را به چرخه تولید بازگردانده و به رونق تولید آنها کمک کند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: این تسهیلات با همراهی استانداری، سازمان صنعت، جهاد کشاورزی و مدیران بانکها توزیع شده و با حمایت بانک مرکزی توانستیم سقف =تسهیلات و سهمیه استان را نیز بالا ببریم و هیچ محدودیتی درمعرفی واحدهای متقاضی نداشته باشیم.

وی گفت: تاکید استاندار محترم در کنار تسهیل در پرداخت منابع مالی به واحدها، نظارت و ارزیابی در نحوه توزیع و هزینه کرد اعتبارات است تا این تسهیلات در مسیر تولد و اشتغالزایی مصرف شود.

کارگروه نظارتی از واحدها بازدید می کند

حبیبی اظهارداشت: با تشکیل کارگروه نظارتی در راستای نظارت و کنترل پرداخت ها از محل رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی در هر هفته تعداد ۱۲۰ واحد تولیدی ارزیابی، بازرسی و راستی آزمایی می شوند.

منوچهر حبیبی افزود: گزارش ارزیابی فرمانداران در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ می شود.

وی بیان کرد: خوشبختانه در زمینه بازدیدهای نظارتی و ارزیابی واحدهای دریافت کننده تسهیلات در رتبه اول کشور هستیم و این روش همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: در هنگام پرداخت تسهیلات به واحدها از محل رونق تولید، مسئولان صنعتی و کشاورزی تعهد لازم در جهت ایجاد اشتغال جدید و افزایش تولید را داده اند و باید به آن عمل کنند.

حبیبی گفت: فرمانداران نیز بر اساس این تعهدات در هر شهرستان بصورت هفتگی ۲۰ واحد را مورد ارزیابی قرار می دهند که پس از ارائه گزارش آن در کارگروه و تایید راستی آزمایی در سایت کشوری ثبت می شود.