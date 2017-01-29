رئیس انجمن آدینه ادبی گناوه در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این نشست با موضوع بررسی جریانهای تاثیرگذار ادبی معاصر در دفتر انجمن آدینه ادبی در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس گناوه برگزار شد.
محمدجعفر نجدی گفت: یکی از برنامههایی که در تقویم سالانه انجمن آدینه ادبی گنجانده شده برگزاری نشستهای مشترک با انجمنهای دیگر شهرستانها است.
نجدی با اشاره به این نشستها بیان داشت: نخستین نشست در آبانماه در بندر گناوه با حضور انجمنهای ادبی گناوه، دیلم و شبانکاره برگزار شد و دومین نشست نیز به میزبانی انجمن شعر دیلم در آذر ماه با حضور انجمنهای مذکور تحقق یافت.
وی اضافه کرد: سومین نشست مشترک نیز در دفتر انجمن آدینه ادبی در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس گناوه برگزار و در این نشست انجمنهای شعر دیلم، گچساران، شبانکاره و وحدتیه حضور بسیار پر رنگی داشتند.
نجدی خاطرنشان ساخت: در قسمت نخست نشست به بررسی جریانهای ادبی تاثیرگذار معاصر پرداخته شد و با توجه به استقبال چشمگیر شاعران از این نشست شعرخوانی تمام شاعران حاضر در نشست نیز انجام شد.
وی تصریح کرد: در این نشست قرار شد که نشست بعدی اواخر بهمن ماه با موضوع بررسی شعر محلی به میزبانی انجمن فردوسی شبانکاره و اضافه شدن انجمنهای دیگری از استان و حضور محلی سرایان برگزار شود.
نجدی متذکر شد: در تمامی این نشستها از کارشناسان ادبی استان به عنوان مهمان ویژه دعوت گرفته شده که جا دارد از آنها به دلیل حضور سبزشان تقدیر کنم.
این نشست صمیمانه و دلنشین با گرفتن یک عکس دسته جمعی به پایان رسید.
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