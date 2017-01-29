سقوط ۳ خودرو به رودخانه کرج/ اسکان ۲۰ مسافر در محور چالوس

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: برف و کولاک در محور کرج – چالوس باعث ریزش بیش از ۹ بهمن در حدفاصل امام چشمه تا تونل کندوان شد.

وی در ادامه با اشاره به سقوط سه خودرو به رودخانه کرج، گفت: براثر کولاک برف و ریزش برف که منجر به مسدود شدن محور شد ۶۰۰ نفر حادثه دیدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز با تأکید بر اینکه دو نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: بیست نفر نیز در پایگاه‌های امدادی هلال واقع در محور کرج – چالوس اسکان داده شدند.

وی به پخش مواد غذایی میان مسافران درراه مانده اسکان داده‌شده اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محور کرج - چالوس روز گذشته بر اثر بارش سنگین برف و ریزش بهمن مسدود شده است.