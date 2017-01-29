دولت آمریکا دچار پدیده هراس از خود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: اقدامات اخیر دولت آمریکا در لغو ویزا و سَخافَت در بینش و رفتار آنان را بیشتر نشان داد.

وی ادامه داد: البته این حادثه از طرفی هراس این دولت را ظاهر نمود که از سایه خود هم می‌ترسد و هم روحیه خشن نژادپرستانه آنان را که پشت ظاهر عوام‌فریبانه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر پنهان شده وگرنه کشوری که از قدرت امنیتی برخوردار باشد، با دلهره، اضطراب و هراس چنین تصمیماتی نمی‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ذکر نام ایران در این میان آن هم به بهانه نگرانی از اقدامات تروریستی به شوخی شباهت بیشتری دارد. بر کسی پوشیده نیست که ایران یک تنه در مقابل تروریست‌ها در سال‌های گذشته ایستاد و بعدها این کشورها به این جریان پیوستند.

لاریجانی گفت: آن هم در مقابل تروریست‌هایی که مسئولان آمریکایی مخصوصاً یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که قبلاً وزیر خارجه آن کشور بود، با صراحت اعلام کرد «ما داعش را به وجود آورده‌ایم».

وی تصریح کرد: دولت آمریکا امروز دچار پدیده هراس از خود و سوءتفاهم با خود شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضع هنرمند گرامی‌مان را در تحریم حضور در جشنواره هنری آمریکا، نمونه‌ای از غیرت ملی ملت ایران است.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: دولت آمریکا باید از این نمونه درس بگیرد که در مقابل یک ملت بزرگ، ریشه‌دار و متمدن قرار دارد و این‌گونه اقدامات عجولانه و نارس، بیش از آنکه قدرت آنان را نشان دهد، هراس و ضعف آنان را هویدا می‌کند.

لاریجانی اظهار داشت: وانگهی فِلِش مبارزه با تروریسم آن را برملاء می‌کند که عملی مکّارانه است؛ وگرنه بعید است آنان ندادند مصدر اصلی تروریست‌ها کجاست.

وی با تأکید بر اینکه ایران کشوری امن و متکی بر خود است، گفت: ایران برخلاف روش نااهلانه آمریکا، زمینه مرودات اجتماعی را بین ملل به خوبی فراهم می‌کند و بر اساس ارزش‌های اسلامی، از همزیستی مسالمت‌آمیز همه ملل با عقاید گوناگون حمایت می‌کند.

لاریجانی افزود: ایران در مبارزه با تروریسم، راسخ است و دچار بازیگری‌های کودکانه برخی از کشورها نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جلسه گفت: در روزهای گذشته حادثه تأسف‌برانگیز فروریختن ساختمان پلاسکو، وجدان جامعه را به شدت جریحه‌دار کرد. به خانواده‌های شهدای این حادثه، آتش‌نشانان عزیز و جان‌برکف تسلیت عرض می‌کنیم و به ارواح مطهر آنان درود می‌فرستیم.

وی ادامه داد: از تلاش‌های گسترده دولت، نیروی انتظامی، اورژانس و شهرداری تهران تشکر می‌کنیم که شبانه‌روزی تلاش می‌کردند.

لاریجانی اظهار داشت: از ساعات اولیه آتش‌سوزی، کمیسیون عمران مجلس به همراه دو کمیسیون دیگر، مأموریت رسیدگی به موضوع را پیدا کردند و بررسی‌های متنوعی انجام دادند. امیدوارم در اولین فرصت گزارش خود را تقدیم مجلس کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم می‌دانم این نکته را عرض کنم که این گزارش در ابعاد مختلف این حادثه و چرایی وقوع آن، باید نظر روشنی را ارائه کند و راهکارهایی را ارائه کند که از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: سیل در استان سیستان و بلوچستان خساراتی را وارد نمود که لازم است دولت و مجلس کمک‌های لازم به آسیب‌دیدگان را در اسرع وقت انجام دهند. نمایندگان استان پیگیر موضوع هستند و کمیسیون شوراها نیز در این زمینه تا حصول نتیجه تلاش می‌کند و به مجلس گزارش می‌دهد.