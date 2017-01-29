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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۴

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران صحت ندارد

آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران صحت ندارد

مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران با تکذیب وقوع هرگونه آتش سوزی در این پالایشگاه گفت: هم اکنون فعالیت های طبیعی و مطابق روال در پالایشگاه نفت تهران ادامه دارد.

ناصر بابایی امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر وقوع آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران گفت: حادثه به وقوع پیوسته ارتباطی با پالایشگاه نفت تهران نداشته و آتش سوزی در مخزن ذخیره سازی نفت در شرکت نفتی همجوار یعنی شرکت «خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران» به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران با تاکید بر اینکه هم اکنون فعالیت‌های طبیعی و مطابق روال پالایشگاه نفت تهران در حال انجام است تصریح کرد: دقایق اولیه بامداد امروز پس از وقوع آتش سوزی در مخزن ذخیره سازی نفت یکی از شرکت‌های همجوار نیروهای امدادی و آتش نشانی پالایشگاه تهران بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شده و در نهایت آتش سوزی در ساعت ۴ بامداد امروز به طور کامل مهار شد.

به گزارش مهر، آتش سوزی بامداد امروز در مخزن ذخیره سازی نفت شماره ۱۶۲ شرکت خطوط لوله و مخاربرات نفت تهران به دلیل برخورد صاعقه در ساعات اولیه بامداد بدون ثبت تلفات جانی، به طور کامل مهار شده است.

کد مطلب 3890270

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