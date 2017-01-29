آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران صحت ندارد

ناصر بابایی امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تکذیب اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر وقوع آتش سوزی در پالایشگاه نفت تهران گفت: حادثه به وقوع پیوسته ارتباطی با پالایشگاه نفت تهران نداشته و آتش سوزی در مخزن ذخیره سازی نفت در شرکت نفتی همجوار یعنی شرکت «خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران» به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران با تاکید بر اینکه هم اکنون فعالیت‌های طبیعی و مطابق روال پالایشگاه نفت تهران در حال انجام است تصریح کرد: دقایق اولیه بامداد امروز پس از وقوع آتش سوزی در مخزن ذخیره سازی نفت یکی از شرکت‌های همجوار نیروهای امدادی و آتش نشانی پالایشگاه تهران بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شده و در نهایت آتش سوزی در ساعت ۴ بامداد امروز به طور کامل مهار شد.

به گزارش مهر، آتش سوزی بامداد امروز در مخزن ذخیره سازی نفت شماره ۱۶۲ شرکت خطوط لوله و مخاربرات نفت تهران به دلیل برخورد صاعقه در ساعات اولیه بامداد بدون ثبت تلفات جانی، به طور کامل مهار شده است.