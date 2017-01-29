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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۳

نایب رئیس فدراسیون کشتی:

بررسی شرایط سه استان برای میزبانی جام جهانی/ کرمان منتفی شد

بررسی شرایط سه استان برای میزبانی جام جهانی/ کرمان منتفی شد

فدراسیون کشتی همچنان در حال بررسی شرایط گزینه های میزبان جام جهانی ٢٠١٧ کشتی فرنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمید بنی تمیم» نایب رییس فدراسیون کشتی در این خصوص گفت: به‌رغم تمایل اولیه مسئولان استان کرمان و حضور نمایندگان فدراسیون برای بازدید از امکانات و وجود زیر ساخت های مناسب برای برگزاری این مسابقات مهم در کرمان، متاسفانه توافقات لازم با استانداری برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی میسر نشد.

وی خاطر نشان کرد: فدراسیون کشتی تمایل داشت جام جهانی کشتی فرنگی، به عنوان یکی از معتبرترین مسابقات کشتی دنیا را به دلیل توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در عرصه ورزش و مردم عزیز کرمان در این شهر برگزار کند، اما از امروز شرایط سه استان متقاضی دیگر برای میزبانی این مسابقات بررسی می شود تا در اسرع وقت محل برگزاری جام جهانی تعیین و معرفی شود.

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۷ روزهای ٢٦و ٢٧ اسفندماه با حضور هشت تیم برتر دنیا در ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3890273

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