معامله پاياپاي هند و آفريقاي جنوبي در زمينه انرژي هسته اي و عضويت دائم شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه هندوستان تايمز، دو طرف همچنين توافق كردند تا همكاري خود در زمينه مبارزه با تروريسم را افزايش دهند.

"مانموهان سينگ" نخست وزير هند و" تابو مبكي" رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي" اعلاميه تشوان" (Tshwane Declaration) را امضا كردند كه به موجب آن هر دو كشور براي يك همكاري عميق تر و استراتژيك متعهد مي شوند.تشوان نام جديد و ناشناخته براي پروتوريا است.

دو طرف پس از آن در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك حاضر شدند و سينگ در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا هند حامي خواسته آفريقاي جنوبي براي عضويت دائم در شوراي امنيت است، گفت:" بله، خيلي زياد. آفريقاي جنوبي به علت موضع خود و به علت نقش ان درآفريقا و سيستم بين المللي به طور برجسته اي شايستگي اين موقعيت را دارد."

وي در مورد همكاري هسته اي غير نظامي نيز خاطر نشان كرد كه دو طرف در اين زمينه بحث و تبادل نظر كردند.

سينگ تصريح كرد كه وي در مورد قرارداد هسته اي هند با آمريكا توضيحاتي را داده است.

وي با توجه به اين مسئله كه اين قرارداد پس از تصويب كنگره آمريكا به گروه تهيه كنندگان هسته اي (NSG) مي رود، افزود :" آفريقاي جنوبي يكي از اعضاي اين گروه است و من انتظار دارم و اميدوارم كه وقتي اين قرارداد به مرحله (NSG) برسد، آفريقاي جنوبي ديدگاه موافقي در مورد نگرانيهاي هند داشته باشد."

پيش از اين نيز آفريقاي جنوبي آمادگي خود را براي همكاري هسته اي غير نظامي با هند اعلام كرده بود.

" فرانسيس مولوي" يك مقام ارشد آفريقاي جنوبي در جمع خبرنگاران گفت :" ديدگاه ما اين است كه همه كشورها حق دارند از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز استفاده كنند. در استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز منافعي وجود دارد."

كميسونر ارشد آفريقاي جنوبي تصريح كرد :" مطمئنا اين عرصه اي است كه فرصتي را براي ما در زمينه همكاري فراهم مي كند.من هيچ مانعي نمي بينم."

وي افزود:"هند يك پيشينه عالي در مورد عدم تكثير سلاحهاي هسته اي دارد كه نمي توان در آن شك كرد.ما از پيشينه بي عيب و نقص هند در اين زمينه آگاه هستيم."

هند، پاكستان و رژيم صهيونيستي سه طرفي هستند كه تاكنون معاهده ان پي تي را امضا نكرده اند.

اخيرا كابينه آفريقاي جنوبي تاكيد كرد كه طرحي براي غني سازي اورانيوم دارد كه هدف از آن تنها براي مقاصد صلح آميز و همچنين رفع نيازهاي اين كشور به انرژي است.

