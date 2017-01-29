تسهیلات طرح های اقتصادی تا پایان سال پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی شنبه شب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: طی چند روز گذشته دفتر بازرسی گزارشی را تهیه کرده مبنی بر اینکه برخی از بانک ها تسهیلاتی را پرداخت کردند و این تسهیلات به حساب بدهی گذشته واحدها رفته است.

وی با تأکید بر اینکه جایگزین کردن تسهیلات طرح رونق بابت بدهی ظلم است، بیان کرد: قرار نیست این اتفاق بیفتد اگر این کار بشود یعنی تنها بدهی ها به روز شده اما مشکل مجموعه را باید حل کرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مواردی نیز که برای بررسی به تهران فرستاده می شود یا باید به استان تفویض شده یا اینکه ظرف ۱۰ روز پاسخ داده شود، عنوان داشت: اگر بانک های مرکز وضعیت سرمایه گذار را زودتر مشخص کنند استان پیگیری می کند.

پرویزی با بیان اینکه اگر پرداخت تسهیلات به طرحی قابل انجام نیست اعلام کنیم، ادامه داد: اینکه همه را معطل اینکار کنیم اخلاقی نیست.

انتقاد از عملکرد ضعیف بانک ها

وی با انتقاد از اینکه از دوماه قبل عملکرد بانک ها اصلا خوب نبوده است، بیان داشت: پروژه های در دست بررسی را بانک ها باید قطعی کنند اگر مشکلی مربوط به سرمایه گذار بوده به استانداری اعلام کند تا رفع شود و اگر رفع نشد از لیست خارج کنید.

استاندار خراسان جنوبی به توزیع طرح ها بین بانک ها تاکید کرد و گفت: باید بانک هایی که نقش کمتری در کمک به بخش کشاورزی و صنعت دارند پروژه برای آن ها تعریف کنید و در صورت عدم همکاری پیگیری و برخورد شود.

پرویزی با بیان اینکه این بانک ها نیز سهمی در استان دارند، بیان داشت: این بانک ها پول مردم را می گیرند و به استان های دیگر می فرستند و وقتی می خواهند دو واحد تولیدی را حمایت کنند می گویند نمی شود.

وی اضافه کرد: می توانیم خدمات آن ها را قطع کنیم و تنها نباید مسئول خدمت رسانی به آن ها باشیم.

پرداخت ۱۸ میلیون یورو به فولاد قاین

استاندار خراسان جنوبی ضمن ارائه گزارشی در مورد آخرین وضعیت سیمان باقران وکک طبس، افزود: در ارتباط با فولاد قاین نیز ۱۸ میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شد امیدواریم سریع کارها سامان بگیرد.

پرویزی خطاب به بانک ها با بیان اینکه بانک ها کمک کنند، تا شب عید از شما پول می خواهیم، گفت: حتما پروژه هایی که قابل انجام است قبل از سال پرداخت کنید.

وی با بیان اینکه هر بانکی که واقعا مشکل منابع دارد به استانداری اعلام کند تا از مرکز پیگیری شود، عنوان داشت: در نامه ای به استانداری همه مدیران بانک ها اعلام کرده اند مشکل منابع ندارند با این وجود اگر مشکلی وجود دارد به استانداری اعلام کنید.

استاندار خراسان جنوبی به سفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: باید دستگاه ها تلاش ویژه ای داشته باشند تا بتوان از این سفر بیشترین بهره را برای مردم استان ببریم.

پرویزی ادامه داد: تلاش می شود در این سفر آقای سیف یا مدیران سایر بانک ها همراه با رئیس جمهور در استان حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه این سفر کاری است و بیشتر برای بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات سفر گذشته است، عنوان داشت: در این سفر بخش عمده ای از پروژه های ملی توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.