ترامپ دستور سرکوبی کامل داعش را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر روز ۲۸ ژانویه طی صدور دستوری لازم الاجرا به پنتاگون، خواستار تدوین طرحی جدید برای نابود کردن کامل داعش در مدت ۳۰ روز شد.

بر اساس این گزارش در این فرمان آمده است: من کابینه ام را به سمت تدوین طرحهایی فراگیر برای سرکوبی داعش و در عین حال شناسایی متحدین جدید در این مبارزه، سوق می دهم.

ترامپ در بسیاری از سخنرانی هایش گروه تروریستی داعش را «شیطان واقعی» نامیده است.

لازم به ذکر است که طی چند روز گذشته، ترامپ اقدام به صدور چندین دستور اجرایی کرده که فرمان جلوگیری از ورود مهاجرین، برخی اشخاص از هفت کشور واقع در خاورمیانه و حتی برخی شهروندان قانونی، به ایالات متحده نیز شامل این دستور است.