طرح وزارت نیرو برای سد طالقان/ انتقال تونلی آب در دستور کار

مجید رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح انتقال تونلی آب سد طالقان به تهران، اظهار کرد: در حال حاضر آب سد طالقان از طریق لوله به پایتخت منتقل می‌شود.

به گفته رئیس اداره مهندسی و مطالعات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز وزارت نیرو در حال انجام مطالعاتی در خصوص انتقال آب سد طالقان از طریق تونل به تهران است.

وی تأکید کرد: آب سد طالقان در این طرح از طریق تونل و با عبور از زیر کوه‌های البرز جنوبی به پاشنه سد کرج (روستای خوزنکلاه) منتقل و ازآنجا به پایتخت منتقل خواهد شد.

رحمانی مبدأ اجرای این طرح را منطقه «زیاران» در استان قزوین اعلام کرد و گفت: مسئولان وزارت نیرو معتقدند انتقال آب سد طالقان از طریق لوله به تهران با مخاطراتی همراه است.

لزوم بررسی وضعیت شبکه های آب زیرزمینی البرز

کارشناس ارشد آبخیزداری به ترکیدگی لوله در منطقه گوهردشت کرج اشاره کرد که سال‌ها پیش مشکلاتی را به وجود آورده بود و گفت: به گفته مسئولان وزارت نیرو انتقال تونلی آب ایمن‌تر است و آب بیشتری می‌تواند منتقل شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه مسئولان البرز به دنبال تخصیص بیشتری از سد طالقان برای استان هستند، گفت: مطالعات مشاور این طرح هنوز به دست مسئولان البرزی نرسیده و بررسی‌های بیشتر نیازمند دریافت مطالعات زیست‌محیطی مشاور این طرح است.

وی بابیان اینکه حفر تونل هزینه زیادی به دنبال دارد، گفت: با اجرای طرح انتقال تونلی آب سد طالقان به تهران باید مشخص شود که وضعیت شبکه‌های آب زیرزمینی و چشمه‌ها در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.

کارشناس ارشد آبخیزداری با تأکید بر اینکه مقرر بود مطالعات زیست‌محیطی این طرح پیش‌تر به دست مسئولان البرزی برسد، گفت: در پی اجرای این طرح شاید مشکلاتی گریبان گیر استان البرز شود به همین منظور باید میزان نفعی که به البرز می‌رسد موردبررسی دقیق قرار گیرد.

رئیس اداره مهندسی و مطالعات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به بررسی عوارض اقتصادی که اجرای این طرح به دنبال دارد اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح تأمین آب شرب پایتخت‌نشینان است.

رحمانی با تأکید بر اینکه تونل انتقال آب از بالای روستای «وِلیان» خواهد گذشت، گفت: باید مشخص شود اگر این تونل شبکه‌های آب زیرزمینی را قطع کند چه گزینه‌های پیش رو خواهیم داشت زیرا انتقال آب پیامدهای اجتماعی نیز به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه راضی بالادست روستای وِلیان ارزش بالایی دارد، گفت: در جلسه‌ای که به همین منظور در استان برگزار شد تأکید شده است که مشاور این طرح باید تضمین دهد که مشکلی پیش نخواهد آمد.

انتقال حوزه به حوزه آب از البرز به تهران باعث افت منابع آبی زیرزمینی شده است رحمانی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح اگر مشکلی را برای استان ایجاد نکند مخالفتی نداریم، گفت: لزوم رعایت پدافند غیرعامل در این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

کارشناس ارشد آبخیزداری با اشاره به اینکه در حال حاضر کرج یک آبخوان است، گفت: سالانه ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب از این آبخوان به پایتخت منتقل می‌شود.

وی ابراز تأسف کرد و گفت: آبی که در آبخوان کرج جمع و باعث تغذیه سفره‌های آبی زیرزمینی می‌شد به‌صورت مستقیم به تهران منتقل می‌شود انتقال حوزه به حوزه آب از البرز به تهران باعث افت منابع آبی زیرزمینی شده است.

رئیس اداره مهندسی و مطالعات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: متأسفانه مسئولان تهرانی حتی حاضر نیستند به راحتی برای توسعه فضای سبز البرز فاضلاب به استان پس بدهند.