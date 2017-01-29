۳۴۵ مُبلغ در دهه فجر به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام می شوند

حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه مبارک فجر و نیز تقارن با ایام فاطمیه، ۳۴۵ نفر مُبلغ اعم از روحانیان مستقر، بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به نقاط مختلف استان اعزام می‌شوند.

وی بیان کرد: این مبلغین در شهرها، بخش‌ها و روستاها فعالیت تبلیغی خویش را به مدت ۱۱ روز آغاز می‌کنند.

مسئول امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به برنامه‌های تبلیغی مبلغین در ایام دهه فجر اشاره کرد و گفت: برگزاری نماز جماعت، بیان احکام، تبیین اندیشه‌های ناب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال از جمله این برنامه‌ها است.

کوثری نیا همچنین برگزاری مراسم جشن انقلاب، سخنرانی پیرامون دهه شکوهمند انقلاب اسلامی، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه در جامعه، حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت، بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه، تاکید بر لزوم افزایش جمعیت، احیای امر به معروف و نهی از منکر، اقتصاد مقاومتی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ پیرامون پیروزی انقلاب، گفتمان دینی، تفسیر، کاهش مصرف انرژِی، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی بیان اهمیت مقابله باسبک زندگی غربی را از دیگر برنامه‌های تبلیغی این مبلغان عنوان کرد.