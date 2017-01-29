ساخت سیلوهای ذخیره سازی گندم با ظرفیت ۹۶ هزار تن در استان زنجان

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل واحدهای نیمه تمام صنعتی تبدیلی بخش کشاورزی در مناطق کم برخودار در سالجاری خبر داد .

وی اظهار کرد: صدور مجوز بهره داری برای ۳۱ واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت ۱۵۰ هزار و ۳۲۵ تن و صدور تمدید و اصلاحیه مجوز تاسیس برای ۱۲۳ واحد با ظرفیت ۳۳۷ هزار و ۳۶۵ تن در سالهای ۹۴ و ۹۵ انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سیلوهای استاندارد ذخیره سازی گندم با ظرفیت ۹۶ هزار تن طی سالهای ۹۴ و۹۵ در شهرستانهای ایجرود، زنجان و خدابنده ساخته شده است.

جعفری تاکید کرد:بخش مهمی از اقتصاد استان در بخش کشاورزی است و ۳۱ درصد اشتغال در استان زنجان در بخش کشاورزی است.

وی ابراز کرد: کشاورزی ۲۶ درصد تولید ناخالص استان زنجان را تشکیل می دهد و این نشان می دهد بخش کشاورزی سهم بسیار خوبی را در اقتصاد استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد:سالانه ۳ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان زنجان تولید می‌شود که بیش از دو سوم این میزان مازاد بر تولید استان است و به مناطق دیگر کشورها صادر می‌شود.