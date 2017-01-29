حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این بازدید تمامی اقدامات لازم برای ارائه خدمات بهینه در جادهها و کاهش تصادفات ارزیابی خواهد شد.
وی افزود: استان اردبیل طی سالهای گذشته با کاهش تصادفات جادهای مواجه بوده و با این وجود در نظر داریم هراقدام کنترلی برای کاهش تصادفات را اجرا کنیم.
رئیس پلیسراه استان همچنین به توزیع بروشور قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی اشاره و تأکید کرد: انواع بروشور در پاسگاههای پلیسراه توزیع میشود.
فتاحی بخشی از رسالت پلیسراه را اطلاعرسانی و آگاهسازی رانندگان دانست و تأکید کرد: در تعطیلات نوروزی پلیسراه استان سیاست تذکر لسانی، ارشادی و اقناعی را در پیش خواهد گرفت.
وی با تأکید به استقرار ویژه پلیسراه در بخشهایی از محورهای مواصلاتی که تخلفات حادثهساز رخ میدهد، ادامه داد: برخورد سلبی پلیس با رانندگان متخلف و گروهی که به تذکرات توجهی ندارند، خواهد بود.
رئیس پلیسراه استان اضافه کرد: در تعطیلات نوروزی امسال حضور پلیسراه در نقاط حادثهخیز کیفیتر خواهد بود و در نظر داریم تا حد امکان از تصادفات رانندگی بکاهیم.
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