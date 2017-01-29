  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

با هدف کاهش تصادفات جاده ای؛

عوامل راهداری اردبیل از جاده‌های استان بازدید می‌کنند

عوامل راهداری اردبیل از جاده‌های استان بازدید می‌کنند

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از بازدید میدانی عوامل راهداری از جاده‌های استان با هدف بررسی وضعیت جاده‌ها در آستانه تعطیلات نوروزی خبر داد.

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در این بازدید تمامی اقدامات لازم برای ارائه خدمات بهینه در جاده‌ها و کاهش تصادفات ارزیابی خواهد شد.

وی افزود: استان اردبیل طی سال‌های گذشته با کاهش تصادفات جاده‌ای مواجه بوده و با این وجود در نظر داریم هراقدام کنترلی برای کاهش تصادفات را اجرا کنیم.

رئیس پلیس‌راه استان همچنین به توزیع بروشور قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی اشاره و تأکید کرد: انواع بروشور در پاسگاه‌های پلیس‌راه توزیع می‌شود.

فتاحی بخشی از رسالت پلیس‌راه را اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی رانندگان دانست و تأکید کرد: در تعطیلات نوروزی پلیس‌راه استان سیاست تذکر لسانی، ارشادی و اقناعی را در پیش خواهد گرفت.

وی با تأکید به استقرار ویژه پلیس‌راه در بخش‌هایی از محورهای مواصلاتی که تخلفات حادثه‌ساز رخ می‌دهد، ادامه داد: برخورد سلبی پلیس با رانندگان متخلف و گروهی که به تذکرات توجهی ندارند، خواهد بود.

رئیس پلیس‌راه استان اضافه کرد: در تعطیلات نوروزی امسال حضور پلیس‌راه در نقاط حادثه‌خیز کیفی‌تر خواهد بود و در نظر داریم تا حد امکان از تصادفات رانندگی بکاهیم.

کد مطلب 3890298
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها