طرح برآورد هزینه تولید محصولات زراعی در استان قزوین آغاز شد

کورش کشاورز محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت برآورد هزینه های انجام شده برای محصولات مختلف در سیاست های قیمت گذاری و ارزیابی اقتصادی محصولات کشاورزی، طرح هزینه تولید محصولات کشاورزی هرساله در استان اجرایی می شود.

وی؛ هدف از اجرای طرح آمارگیری هزینه تولید محصولات زراعی را؛ برآورد هزینه تمام شده یک کیلوگرم از محصولات زراعی، برآورد متوسط هزینه یک هکتار از محصولات زراعی به تفکیک مراحل مختلف کشت، برآورد متوسط هزینه آماده سازی زمین و کاشت، داشت و برداشت به تفکیک نوع عملیات و نحوه عملیات غیرماشینی و ماشینی ذکر کرد.

کشاورز محمدیان اضافه کرد: برآورد متوسط میزان استفاده از منابع مختلف آب برای آبیاری مزارع و برآورد متوسط میزان و ارزش نهاده های مصرف شده کشاورزی (کود، سم، بذر) برای یک هکتار از محصولات زراعی از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح است.

به گفته وی؛ این طرح در سطح استان و بصورت نمونه گیری در ۹۸ روستا اجرا و عملیاتی می شود.

کشاورز خاطر نشان کرد: آمار اطلاعاتی به دست آمده از اجرای این طرح می تواند اهمیت ویژه ای برای تصمیم گیری مسئولین در تجزیه و تحلیل های اقتصادی درون مزرعه و همچنین تشویق و ترغیب بهره برداران به کشت و توسعه محصولات کشاورزی و سیاستگذاری در راستای تولید بیشتر داشته باشد.