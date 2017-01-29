کنسرو خرما بدون مواد افزودنی تولید می شود

عطا کشتیبان، مجری طرح تولید کنسرو خرما بدون نگهدارنده و فارغ التحصیل رشته علوم و صنایع غذایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برای نگهداری خرما از روش های سنتی استفاده می کنند که به هیچ عنوان کیفیت صادراتی ندارد.

وی با بیان اینکه استفاده از روش های سنتی نگهداری، کیفیت خرما را به شدت کاهش می دهند، افزود: از این رو درصدد آمدیم تا کنسرو خرما را بدون مواد نگهدارنده و با ماندگاری بالا به تولید برسانیم.

کشتیبان خاطر نشان کرد: در حال حاضر نگهداری طولانی مدت با این روش قدیمی امکان پذیر نیست؛ اما این روش نگهداری که با شیره خرما به کار گرفته شده است می تواند حتی کیفیت و ماندگاری خرما را دو برابر و بیشتر کند.

وی با بیان اینکه هزینه کنسرو کردن خرما در مقایسه با روش فعلی برای صادرات کمتر است، گفت: بدین صورت که اکنون خرما در سردخانه ها نگهداری می شود تا زمان صادرات و مصرف آن فرا برسد؛ اما با روشی که ما بر اساس نوع خرما ابداع کردیم می توانیم خرما را به مدت طولانی همانند روز اول که چیده شده تازه نگهداری کنیم.

مجری طرح با بیان اینکه این کنسرو می تواند برای صادرات و یا در زمان های اضطراری (بلایای طبیعی و جنگ) به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: این روش، می تواند خاصیت رقابتی شدن خرما را در بر داشته باشد.

وی با اشاره به مزیت این روش ابداعی گفت: در خرما ماده ای به نام پلی فنول وجود دارد که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و ضد سرطان است که به دلیل اتصال به فیبر خرما بعد از مصرف از بدن دفع می شود؛ اما در کنسرو کردن خرما طوری این ماده فرآوری شده که این اتصال شکسته شده و جذب بدن انسان خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکنون این کنسروها در حد آزمایشگاهی به تولید رسیده اند، اظهار داشت: در حال حاضر آماده جذب سرمایه گذار هستیم تا بتوانیم کنسروهای خرما را به تولید انبوه برسانیم.

وی با اشاره به هزینه تولید کنسرو خرما گفت: کمپوت خرما را می توان در یک کارخانه تولید کمپوت نیز به تولید رساند که این هزینه زیادی را بر دوش تولید کننده نخواهد گذاشت.