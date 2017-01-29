یک قلاده کاراکال در دل طبیعت منطقه بیارجمند رهاسازی شد

علیاکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه یک قلاده گربه کاراکال برای طیور خانگی اهالی بیارجمند مزاحمت ایجاد میکرد و احتمال وقوع حادثه برای این گوشتخوار بسیار زیاد بود، ابراز داشت: طی تماس تلفنی مردم احمدآباد خارتوران، یک قلاده کارا کال توسط مأموران حفاظت از محیطزیست منطقه زنده گیری و سپس در طبیعت رها شد.
وی افزود: این حیوان بدون آزار زنده گیری و خوشبختانه با موفقیت در منطقه دلبر رهاسازی شد.
سرپرست حفاظت از محیطزیست شاهرود همچنین گفت: در فصل زمستان به دلیل کمبود غذا در طبیعت، برخی گربهسانان مانند کاراکال برای یافتن غذا به محدوده مناطق مسکونی نزدیک میشوند که این امر برای آنها مخاطراتی به دنبال دارد هرچند خوشبختانه مردم بیارجمند تاکنون هیچ آزاری به اینگونه نادر نرساندهاند.
قربانلو در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز داشت: عمده دلیل نزدیک شدن حیوانات وحشی در فصل سرما به نزدیکی مناطق مسکونی مقوله غذایابی است که همشهریان باید با قرار دادن زبالههایشان در محل و ساعت مناسب از این کار پرهیز کنند چراکه غذا ریختن برای حیوانات وحشی، اقدامی خیر خواهانِه محسوب میشود اما اصلاً به نفع حیوان نبوده و توصیه نمیشود.
وی افزود: یکی از مواردی که عمدتاً مردم از آن بیاطلاع هستند این است که یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در زمره حیواناتی هستند که توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار دارند لذا اگر اینگونه های جانوری خساراتی به احشام و طیور مردم برسانند دولت هزینههای مربوط به آن را پرداخت خواهد کرد.
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