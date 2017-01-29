به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که صبح یکشنبه در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ایامالله دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: دهه مبارک فجر امسال همراه با اخبار خوبی در بخشهای مختلف خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری بیش از ۳۰۰ ویژه برنامه دهه فجر در شهرستان ساوجبلاغ، تصریح کرد: چند کمیته ویژه مرتبط با دهه مبارک فجر برای برگزاری هر چهبهتر برنامههای این ایام تشکیلشده است که ازجمله آنها کمیته ایثارگران، بسیج روستایی، ورزش و انجمنها به شمار میآید.
پالیزگیر با تأکید بر اینکه ۲۷ کمیته در ستاد دهه فجر کار خود را با برگزاری سه جلسه آغاز کردهاند، افزود: این برنامهها بهصورت رسمی با نواختن زنگ انقلاب در مدارس سطح استان از جمله شهرستان ساوجبلاغ آغاز میشود.
وی با اعلام اینکه روز نخست دهه فجر با ۳۵ عنوان برنامه توسط دستگاههای مختلف آغاز خواهد شد، گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای های هنری بانوان، برگزاری مسابقات ورزشی شهری و روستایی، همایش پیادهروی خانوادگی، برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب همچنین اعزام هیئتهای مذهبی به مرقد مطهر امام خمینی ازجمله این برنامهها محسوب میشود.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه در دومین روز از این دهه با ۱۲ برنامه این ایام گرامی داشته خواهد شد، بیان کرد: بهطورقطع گزارشی از وضعیت اقتصاد مقاومتی و اقدامات انجامشده در سطح شهرستان ارائه خواهد شد.
پالیزگیر افزود: بیستم بهمن سال جاری انقلاب اسلامی و وحدت اسلامی عنوان روز اعلامشده است، که برنامههای متعددی پیرو این مهم در سطح شهرستان اجرا و برگزار خواهد شد که از تنوع بالایی نیز برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه در سطح بخشها نیز بهطور جداگانه ستادهایی برای برگزاری هر چهبهتر برنامههای ایامالله دهه فجر تشکیل دادهشده است، گفت: در ایامالله دهه فجر ۱۱۳ پروژه با صرف اعتباری بالغبر ۵۳ میلیارد تومان توسط دستگاههای اجرایی شهرستان ساوجبلاغ به بهرهبرداری میرسد که از این تعداد ۸ پروژه توسط بخش خصوصی اجرایی میشود.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه طی هشت ماهه سال جاری دولت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دهیاریهای موجود در سطح شهرستان ساوجبلاغ کمک کرده است، تصریح کرد: بهطورقطع دولت نگاه ویژهای به روستاها دارد که این مهم از اهمیت بالایی برخوردار است.
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