به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی صبح یکشنبه در نشست مجامع و تشکلهای میان تخصصی وابسته به تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: افتخار مجموعه ما این است که زیر چتر ولایت در حال خدمت هستیم.
وی با بیان اینکه رسالت بزرگی در حوزه فرهنگ دینی بر عهده داریم، اضافه کرد: قرآن و عترت محور اساسی کار ما است و در هر عرصهای که هستیم باید این را به عنوان مبنا قرار دهیم و در راستای گسترش ارزشهای دینی تلاش کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: آسیبهای دینی به دلیل دوری از قرآن و عترت و ارزشها و مبانی دینی است. اینکه میبینیم آسیبهایی وجود دارد به این علت است که ما کمکاری کردهایم و باید این آسیبها را شناسایی کنیم.
حجتالاسلام سروستانی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی رسالت عظیمی دارد و باید در راستای این رسالت بدون چشمداشت کارها را پیش ببریم. این موضوع در همه بخشها و مجامع قابل مشاهده است.
وی با اشاره به در پیشبودن دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، بیان کرد: باید ارزشها و دستاوردهای انقلاب در بخشهای مختلف به خوبی تشریح شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید شاهد حضور گسترده در این برنامه باشیم.
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