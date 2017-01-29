هشدار درباره شکاف اجتماعی در شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاکر در جلسه شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ویژگی‌های شهر مطلوب از نگاه مردم، اظهار داشت: طبق پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته، استفاده از مزایای شهرهای نوین در کنار حفظ ویژگی‌های سنتی شهرها از خواسته‌های مردم برای یک شهر مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه حفظ میراث سنتی در شهرها خواست مردم است، ادامه داد: یکی از موارد این موضوع حراست از معماری اسلامی است که درباره آن حرف بسیار زده شده اما برنامه عملی در این زمینه وجود نداشته است.

عضو شورای اسلامی شهر قم وجود شکاف اجتماعی در این شهر را از دیگر نقاط ضعف دانست و افزود: این موضوع در قالب قومیت گرایی خود را در شهر قم نشان داده است.

وی با اشاره به اثر گذاشتن قومیت‌گرایی در مسائل سیاسی در شهر قم، گفت: قومیت گرای و محله گرایی در شهر وجود دارد و این موجب می‌شود امکان توسعه برابر وجود نداشته باشد.

نداشتن برنامه برای گردشگری شهری موضوع دیگری بود که فاکر به آن اشاره کرد که موجب شده شهر قم از موقعیت شهر مطلوب فاصله بگیرد.

وی معتقد است مطلوبیت شهر قم برای زائرپذیری به برنامه‌های مدیریت شهر یا استان مربوط نیست بلکه مربوط به وجود اماکن مقدس است.

معضل معابر نامناسب

وی افزود: از دیگر ویژگی‌های شهر مطلوب این است که امکان پیاده‌روی و دوچرخه سواری در آن وجود داشته باشد که معابر بسیار کمی در شهر این خصوصیت را دارند.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برای ترویج دوچرخه سواری کار جدی انجام نداده‌ایم، ادامه داد: این از مواردی است که درباره آن صحبت بسیاری می‌شود اما در عمل اتفاق جدی نیفتاده است.

وی اظهار کرد: تناسب شهر برای حرکت افراد ناتوان از جمله موضوعاتی است که برای آن هیچ برنامه‌ای نداریم.

فاکر افزود: در شهر مطلوب اصالت با افراد است و خودروها در مرحله بعد اهمیت قرار دارند اما این موضوع در میل شهروندان نیست و همه دوست دارند با خودرو شخصی به محل کار بروند.

نبود اطلاعات محیط زیست شهری

وی با اشاره به اینکه سلامتی شهروندان پیش نیاز و شرط لازم توسعه شهری است خاطرنشان کرد: آلودگی صوتی از جمله مواردی است که اصلا برای آن فکری نمی‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: در موضوعات مختلف که به سلامتی مردم مربوط می‌شود مانند ریزگردها و آلودگی‌ هوا حتی اطلاعات کاملی نداریم که قرار باشد برنامه خاصی برای آن داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه نبود شفافیت مدیران و قوانین از دیگر ضعف‌های شهر قم است، اظهار کرد: از دید شهروندان، شهر مطلوب شهری است که هوشمند باشد که زیرساخت‌های ایجاد آن در شهر قم وجود دارد.

فاکر افزود: نگاهی به وضعیت امروز شهر قم نشان می‌دهد مشکلاتی در زندگی شهری امروز داریم و تعداد مشکلات هم کم نیست. نکته دیگر اینکه ما مسیری را می‌رویم ومردم مسیری دیگر را می‌خواهند که این شرایط باید اصلاح شود.