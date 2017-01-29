جان باختن ۴ نفر بر اثر برخورد مرگبار کامیون با پژو

عبدالحسین معظم فردر گفت وگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: در ساعت ۴۸ دقیقه بامداد یکشنبه در پی گزارش برخورد دو دستگاه خودروی سواری۲۰۶ و کامیون باری در حد فاصل شهر امام و میانرود از شهرهای اقماری دزفول، ستاد فرماندهی عملیات سریعا اکیپ امداد و نجات سازمان را به محل حادثه اعزام و بلافاصله اقدام به انجام عملیات نجات کردند.

وی افزود: در این حادثه که علت آن توسط پلیس راهور در دست بررسی است، متاسفانه هر چهار سرنشین خودرو ۲۰۶ در دم جان باخته اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول تصریح کرد: از هویت و جنسیت سرنشینان فوت شده فعلا خبری در دست نیست.