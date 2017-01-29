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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۶

زلزله ۳.۷ریشتری در مازندران خسارتی نداشت

زلزله ۳.۷ریشتری در مازندران خسارتی نداشت

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: زمین لرزه ۳.۷ریشتری بامداد یکشنبه در مرز مازندران و سمنان خسارتی نداشته است.

علی اصغر احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رصدهای ما نشان می دهد که این حادثه خوشبختانه منجر به خسارت نشده است.

این زلزله در ساعت یک و ۵۸ دقیقه بامداد امروز رخ داد و عمق آن نیز ۸ کیلومتری زمین بوده است.

کد مطلب 3890313

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