زلزله ۳.۷ریشتری در مازندران خسارتی نداشت

علی اصغر احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رصدهای ما نشان می دهد که این حادثه خوشبختانه منجر به خسارت نشده است.

این زلزله در ساعت یک و ۵۸ دقیقه بامداد امروز رخ داد و عمق آن نیز ۸ کیلومتری زمین بوده است.