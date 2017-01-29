تعطیلی هشتم ربیع الاول به تصویب هیأت وزیران رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی،مصطفی کواکبیان در تذکری، اظهار کرد: هیأت رئیسه مجلس سوگند خورده به آیین‌نامه داخلی عمل کند. ماده ۲۰۲ آیین‌نامه نیز در مورد مصوبات مجلس و ایراداتی است که شورای نگهبان به این مصوبات وارد می‌کند.

وی افزود: الان مجلس معطل این شده که در یکی از مصوبات آیا چاقوی ضامن‌دار را بیاوریم یا چاقوی فشاری. اما در مورد تعطیلی هشتم ربیع الاول که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته این موضوع بدون بحث تصویب شد.

کواکبیان خطاب به رئیس مجلس، گفت: بگذارید این بحث یعنی تعطیلی هشتم ربیع در مجلس بررسی شود زیرا این مصوبه مربوط به مجلس نهم بوده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان، گفت: تعطیلی هشتم ربیع به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

وی ادامه داد: شورای نگهبان ابتدا این مصوبه را تأیید کرده بود اما برای بار دوم به آن ایراد گرفت و گفت که باید مصوبه هیأت وزیران را داشته باشد که این کار انجام شد.

لاریجانی یادآور شد: طبق تبصره ۲ ماده ۲۰۱ شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت مقرر مجدداً مغایرت مواد دیگری را که قبلاً ایراد نگرفته بود اعلام کند. در این مورد هم شورای نگهبان ابتدا ایرادی نگرفت اما برخلاف آیین‌نامه دوباره ایراد گرفت که کمیسیون نباید قبول می‌کرد. زیرا شورا یک بار این را تأیید کرده بود.

وی اضافه کرد: ضمناً ایراد شورای نگهبان با مصوبه هیأت وزیران برطرف شده است.