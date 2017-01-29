درخواست حوزه علمیه و انجمن «ام اس» برای جلب حمایت شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و چهل و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضاء شورای شهر گرگان در حالی برگزار شد که بررسی لوایح در دستور کار قرار گرفت ولی نطق پیش از دستوری قرائت نشد.

در ابتدای جلسه لایحه واگذاری حدود هزار متر مربع زمین در سایت اداری به حوزه علمیه هر چند با موافقت اعضای شورای شهر گرگان روبه رو شد اما حرف و حدیث های زیادی داشت.

رئیس شورای شهر گرگان از شهردار خواست تا دراین خصوص توضیحاتی ارائه دهد.

حسین صادقلو با بیان اینکه رویکرد شهرداری واگذاری اراضی خودش نیست، اظهارکرد: حوزه علمیه شرایط ویژه ای دارد و با رای اجاره و نه فروش و نه انتقال مالکیت با مصوبه شورای شهر این زمین را واگذار کنیم.

در ادامه صحبت های شهردار گرگان، علیرضا پزشکپور گفت: در سال های گذشته مثل این درخواست از طریق سازمان ها و خیرین به شورای شهر فرستاده شده بود.

وی ادامه داد: خیرین مدرسه ساز و یا خیرین سلامت برای ساخت درمانگاه و کلینیک جهت افزایش بهداشت و سلامت شهروندان درخواست زمین را داده بودند اما با موافقت شهرداری روبه رو نشد.

پزشکپور با اشاره به اینکه در گذشته،هم، به مساجد و هیات ها زمین هایی از طریق شهرداری واگذار شده بود، تصریح کرد: سیاست یک بام و دو هوا را نباید پیش بگیریم و اگر می خواهیم کمکی کنیم یا به همه باشد یا برای هیچکس نباشد.

وی با بیان اینکه در بعضی جاها که صلاح و مصلحت است این واگذاری انجام شده، گفت: باید به همه به یک چشم نگاه شود و حالت دوگانگی وجود نداشته باشد.

در ادامه صحبت های پزشکپور، فائزه عبداللهی در خصوص این واگذاری اظهار کرد: اگر قرار باشد شهرداری به همه درخواست ها پاسخ دهد عملا شهرداری نباید یک متر زمین برای پروژه های خودش داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم هر شهری را شهرداری ها اداره می کنند، افزود: نهادها، دستگاه ها و بخش خصوصی در هر دوره شورای شهر از شهرداری درخواست زمین دارند.

عبداللهی با اشاره به اینکه در بعضی واگذاری ها عملکرد موفقی را شاهد نبوده ایم، ادامه داد: در سال های گذشته زمینی را به مرکز بهداشت برای احداث یک مرکز خدماتی بهداشتی واگذار کردیم که این زمین همچنان باقی است و کشمکش برای آن وجود دارد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص لایحه مورد نظر گفت: تعداد حوزه های علمیه در استان گلستان قابل توجه است و واقعیت این است که این مراکز درآمدی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز حوزه علمیه در راستای علوم انسانی فعالیت می کند، افزود: دنیا علم انسانی را بسیار بالاتر از علوم فنی می داند و حوزه های علمیه در رشد علوم انسانی مسائل را پیگیری می کند.

ناصر گرزین، عضو دیگر شورای شهر گرگان هم در ادامه صحبت های عبداللهی تصریح کرد: حوزه علمیه جزء موسسات فرهنگی است و کار فرهنگی در سطح استان گلستان و شهرستان ها انجام می دهد.

وی با بیان اینکه حوزه های علمیه رسالت عظیمی در بحث های فرهنگی دارند، ادامه داد: باید با دید مثبت به این لایحه رای بدهیم چرا که این کار شاید بتواند اتفاق های فرهنگی، مذهبی و دینی خوبی را در سطح شهر رقم بزند.

این عضو شورای شهر گرگان بیان کرد: تاکید استانداری و دستگاه های نظارتی که املاک تملکی شهرداری را به صورت قطعی واگذار نکنیم در این لایحه رعایت شده است.

لایحه دوم ۳۴۳ جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان طرحی بود که از کمسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی با موضوع معلولین در پنج بند به صحن علنی شورای شهر آمده بود.

برای انجام این طرح، رئیس اداره بهزیستی شهرستان گرگان اظهار کرد: ساختمانی که در آفتاب ۱۴ قرار دارد برای انجمن های معلولین مناسب نبود و به ناچار این فضا را تخلیه کردیم و از شهرداری گرگان می خواهیم در بحث نوسازی آن کمک کند.

وجود ۶۰۰ بیمار مبتلا به ام اس در گلستان

فرهاد ثانی تصریح کرد: MS نوعی بیماری است که شیوع گسترده ای در جامعه دارد و در استان گلستان نزدیک به ۶۰۰ مریض MS داریم که اگر به موقع درمان نشوند آن ها هم تبدیل به معلول می شوند.

وی گفت: برای خدمات بایسته و شایسته به این عزیزان، بهزیستی در ۲ طرح ویزیت در منزل و طرح مراقبین مددکاران آموزش دیده ایی را به منزل معلولین و بیماران MS فرستاده که در حیطه اختیارات بهزیستی خدماتی به آن ها ارائه می دهد.

ثانی اظهار کرد: از شهرداری می خواهیم برای خدمات بیشتر ماشینی در اختیار بهزیستی قرار دهند تا مددجویان راحت تر بتوانند به خانه بیماران بروند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گرگان اظهارکرد: تخفیف سالن های ورزشی که در اختیار شهرداری گرگان است و بلیت استخر یکی دیگر از مواردی است که خواسته ما از شهرداری است.

وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی در جهت پیشگیری MS از طریق بنر و تلویزیون های شهری اظهارکرد: آسفالت حیاط و رمپ در ورودی بهزیستی شهرستان گرگان نیاز به ترمیم دارد تا بتوانیم ارائه خدمات بهتری به جامعه هدف خود داشته باشیم.

فائزه عبداللهی اولین عضو شورایی بود که بعد از صحبت های ثانی به مخالفت این طرح سخن گفت. وی معتقد بود مواردی که هر یک از کمیسیون ها تصویب می کنند و بار مالی دارد نباید در شورای شهر گرگان رای گیری شود.

وی افزود: الان من می خواهم رای بدهم، به چه چیزی باید رای بدهم؟ اگر ساخت بنا برای انجمن های معلولین است باید منابع مالی آن مشخص شود.

عبداللهی تاکید کرد: مواردی که در کمیسیون ها مطرح می شود باید در قالب پیشنهاد به شهرداری ارائه شود و شهرداری لایحه آن را به صحن شورای شهر گرگان بفرستد.

وی با بیان اینکه من هم راغب کمک به بهزیستی در جهت انجام خدمات و موارد پیشگیری هستم، افزود: من به عنوان عضو شورای شهر نمی توانم بار مالی به شهرداری تحمیل کنم و این روال قانونی نیست.

رئیس شورای شهر گرگان در ادامه صحبت های عبداللهی تصریح کرد: بودجه سال ۹۶ که به شورای شهر گرگان آمده است در ردیف بودجه عمرانی کلی است و به ریز جزئیات نپرداخته است.

سید محمد قدسمفیدی با بیان اینکه در شورای شهر گرگان مصوب کردیم به مساجد برای کارهای عمرانی کمک شود، تصریح کرد: شهردار در خصوص این طرح رضایت دارد.

در میان صحبت های قدس مفیدی، عبداللهی که نظر خودش را داشت، ادامه داد: شاید در خصوص کمک به انجمن ها بتوانیم کاری کنیم اما چون ملک برای بهزیستی است ما نمی توانیم وارد شویم.

صحبت های بین قدس مفیدی و عبداللهی ادامه داشت تا جایی که پزشکپور به عنوان رئیس کمسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شروع به صحبت کرد. وی گفت: در ابتدای صحبت هایم گفتم که نباید سیاست یک بام و دو هوا درا داشته باشیم. ما باز هم از این طرح و لوایح در شورای شهر خواهیم داشت چرا که مردم، اصناف، انجمن ها و در حال حاضر معلولین شهرستان از ما انتظار دارند.

پزشکپور ادامه داد: ما نمایندگان مردم هستیم و باید برای مردم کار کنیم. شورا می تواند به شهرداری طرح بدهد و اگر شورایی نتواند طرحی به شهرداری ارائه کند به چه دردی می خورد؟

صحبت های پزشکپور که از نظر شهروندان حاضر در صحن علنی شورای شهر گرگان مورد استقبال و تشویق قرار گرفت، عبداللهی را مجبور کرد حرف های جالبتری را بزند. عبداللهی روبه پزشکپور گفت: سخنرانی انتخاباتی خوبی بود با توجه به اینکه به انتخابات نزدیک تر شده ایم.

پزشکپور هم با رد این حرف دوباره به صحبت های خود در خصوص حمایت از شهروندان پرداخت که این بار عبداللهی گفت: فریاد نزن آقای پزشکپور. من هم بلدم فریاد بزنم.

این طرح هم با نظر مثبت اعضای شورای شهر گرگان رای گیری شد.