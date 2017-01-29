۲۱۷شبکه ماهواره ای علیه ارزشهای انقلاب به طور دائم فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرمضانی شنبه شب در مراسم هفدهمین سالروز تاسیس رادیو رفسنجان اظهار داشت: در دوره ای قرار گرفته ایم که رسانه های متعدد فعالیت می کنند و هدفشان منافعشان است که برای رسیدن به آن هیچ حد و مرزی را نمی شناسند دروغ می گویند صحنه سازی می کنند و هدف مقدسی ندارند.

وی با بیان اینکه صدا و سیما در مقابل این جبهه یک تنه ایستاده است، افزود: اگر در جنگ همه یک طرف و ایران یک طرف بود در جنگ رسانه ای امروز که بسیارخطرناکتر است همه رسانه های دروغگوی پرقدرت یک طرف و ما هم به تنهایی یک طرف ایستاده ایم و شبانه روز هم فعالیت می کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان تصریح کرد: ۲۱۷ شبکه ماهواره ای به طور دائم علیه ارزش های انقلاب فعالیت می کنند که این شبکه ها به بنیاد خانواده و عفت دختران کار دارند و در این بین، زبان و بیان و رسانه جبهه تفکر انقلاب اسلامی، صدا و سیما است.

علیرمضانی عنوان کرد: قرآن رسالت ما را بیان کرده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصداق برجسته تبلیغ رسالت خدا است.

وی با بیان اینکه کار در رسانه سخت و دشوار است، یادآور شد: یک رسانه باید در راه اهداف خودش با منطق، درایت و شجاعت کار کند و از غیر خدا نترسد و نیروی رسانه ای نباید مرعوب شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان ابراز داشت: ۳۶۴ ایستگاه در سراسر استان فعال است که تنها رادیو رفسنجان برنامه مستقل دارد و رادیو، هدیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم رفسنجان است و اگر آن طور که صحیح است استفاده نشود، کفران نعمت است.

علیرمضانی با بیان اینکه آنچه صدا و سیما را محبوب کرده صداقت و مردم داری است، تصریح کرد: مسئولیت همکاران من بسیار سنگین است اگر ما که رسانه ای به وسعت شهرستان را در دست داریم اگر آنطور که باید کار نکنیم، معلوم نیست خدا از ما بپذیرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان در ادامه به ویژه برنامه های صدا و سیمای مرکز کرمان در دهه مبارک فجر اشاره داشت و افزود: برنامه های دهه فجر را از اول بهمن آغاز کرده ایم و نزدیک به ۱۰ هزار دقیقه برنامه درباره خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مناسبت دهه فجر تقدیم ببیندگان و شنوندگان خواهیم کرد. در رفسنجان نیز بایستی به این خدمات در این ایام پرداخته شود.

علیرمضانی یادآور شد: بازسازی کلی در تجهیزات رادیو رفسنجان انجام شده است و هر میزانی که مسئولین شهرستان به رادیو توجه کردند همانقدر هم ما از درآمدهای مشارکتی به رادیو کمک می کنیم که این رادیو نشاط و فعالیت بیشتری بگیرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان همچنین از تولید و پخش بالغ بر ۶۰ هزار دقیقه برنامه درباره اقتصاد مقاومتی از صدا و سیمای مرکز کرمان خبر داد و بیان کرد: دو سریال را با امکانات خودمان کلید زدیم، که سریال ۱۳ قسمتی سرسرا و سریال ۵۲ قسمتی قصه های بی بی گندم است که فیلمبرداری آن بزودی آغاز می شود.