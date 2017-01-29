ادامه صدرنشینی ذاکر و پیروزی ماهان و مقاومت برابر حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم در سالن شهید حیدریان قم به انجام رسید و در پایان مسابقات این هفته تیم فوتسال ذاکر همچنان با اختلاف ۴ امتیاز در صدر باقی ماند تا در یک قدمی قهرمانی قرار گیرد.



تیم فوتسال ذاکر در هفته نهم به دیدار تیم فوتسال شهید رئیس کرمی رفت و توانست در یک بازی نزدیک ۴ بر ۳ برابر این تیم به پیروزی رسیده و گام دیگری به سوی قهرمانی بردارد به طوری که این تیم برابر رئیس کرمی ابتدا دروازه خود را باز شده دید اما به بازی برگشت و با به ثمر رساندن ۲ گل در نیمه نخست، در این نیمه برنده به رختکن رفت.



رئیس کرمی در نیمه دوم شرایط بهتری پیدا کرد و توانست با به ثمر رساندن ۲ گل، ورق بازی را به سود خود بازگرداند اما این، پایان این رالی جذاب و دیدنی نبود و ذاکر در فاصله ۴ دقیقه مانده به پایان، گل تساوی را به ثمر رساند و سپس به گل چهارم هم رسید تا امتیاز کامل مسابقه را از آن خود کند.



تیم فوتسال آتلیه طهران (صدرا) که نزدیک‌ترین تعقیب کننده ذاکر است و با این تیم ۴ امتیاز فاصله دارد این هفته در مسابقه برابر خادم الحسین ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و به لطف این پیروزی توانست در رده دوم باقی بماند.



تیم فوتسال ماهان در دیدار برابر نبرد کار سختی برای پیروزی نداشت و موفق شد ۵ بر یک حریف خود را شکست دهد و جایگاه خود در رده سوم را تثبیت کند. محمدرضا سعادتمند، مرصاد سهرابی، میثم هاشم پور، علی فخار و محمد کریمی هرکدام یک بار برای تیم ماهان گلزنی کردند.

مقاومت نیز که یکی دیگر از تیم‌های بالای جدول است این هفته به دیدار تیم پارسا رفت و توانست این تیم را ۷ بر ۲ شکست دهد و با کسب ۱۸ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گیرد اما وضعیت پارسا با این شکست در جمع تیم‌های پایین جدول بدتر شد و پارسا در ۴ هفته پایانی باید آخرین تلاش‌های خود را برای ارتقای رتبه خود انجام دهد.



شهرداری در دیدار برابر تیم قعر جدولی و بحران زده پاس ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و به رتبه ششم جدول صعود کرد اما به نظر می‌رسد کار برای پاس تمام است و آن‌ها خود را آماده می‌کنند تا فصل آینده در دسته پایین‌تر رقابت کنند.



آتلیه یاقوت نیز که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده است این هفته در بازی با یاس غافلگیر شد و برابر تیم رده سیزدهم جدول به نتیجه‌ای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافت تا بدین ترتیب فاصله خود را با مقاومت رده چهارمی به ۳ امتیاز افزایش دهد.



دیدار تیم‌های آفاق و آرش نیز با برتری ۵ بر ۳ آفاق همراه بود در حالی که هر ۲ تیم برای حضور در جمع ۸ تیم برتر و حضور در فصل آینده لیگ برتر فوتسال قم تلاش می‌کنند و این شکست ممکن است برای آرش در پایان فصل گران تمام شود.