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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

از سوی اتحادیه جهانی کشتی؛

نحوه محاسبه زمان برای کشتی‌گیران مصدوم در مسابقه مشخص شد

نحوه محاسبه زمان برای کشتی‌گیران مصدوم در مسابقه مشخص شد

اتحادیه جهانی کشتی نحوه محاسبه زمان استراحت برای خونریزی در اثر جراحت هنگام مسابقات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأیید هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، مبنی بر زمان محدود ۴ دقیقه برای مداوای خونریزی کشتی گیران در حین مسابقه، جزئیات طرح نیز به شرح زیر اعلام شد:

* در مجموع ۴ دقیقه برای درمان خونریزی در طول تمام مسابقه برای هر کشتی گیر در نظر گرفته شده است. بعد از ۴ دقیقه (جمع کل مسابقه) اگر باز هم خونریزی ادامه داشت، مسابقه متوقف و کشتی گیر مصدوم به دلیل مصدومیت بازنده محسوب می شود.

* محاسبه زمان از هنگام ورود پزشک به تشک شروع می شود.

* زمان بر روی تابلو امتیازات با رنگ قرمز یا آبی نمایش داده می شود.

کد مطلب 3890329

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