به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تأیید هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، مبنی بر زمان محدود ۴ دقیقه برای مداوای خونریزی کشتی گیران در حین مسابقه، جزئیات طرح نیز به شرح زیر اعلام شد:

* در مجموع ۴ دقیقه برای درمان خونریزی در طول تمام مسابقه برای هر کشتی گیر در نظر گرفته شده است. بعد از ۴ دقیقه (جمع کل مسابقه) اگر باز هم خونریزی ادامه داشت، مسابقه متوقف و کشتی گیر مصدوم به دلیل مصدومیت بازنده محسوب می شود.

* محاسبه زمان از هنگام ورود پزشک به تشک شروع می شود.

* زمان بر روی تابلو امتیازات با رنگ قرمز یا آبی نمایش داده می شود.