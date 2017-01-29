به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ایروانی صبح امروز در مراسم اعطای اولین جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» در دانشگاه شهید بهشتی گفت: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید سعی کنند تا به موضوع بهره‌وری و تعالی سازمانی وارد شوند تا بر این اساس نقاط بهبود این موضوع شناسایی و تدوین شود.

وی افزود: برای ارتقای موضوع بهره‌وری، اقدام به برگزاری جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» کردیم که در این مسیر موضوع ارتباط با دانشگاه‌های کشور نیز مد نظر قرار گرفته شده است.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: برای بهبود موضوع بهره‌وری در کشور و در راستای برگزاری جایزه ملی «تعالی و پیشرفت»، تعدادی از اساتید و فعالان حوزه بهره‌وری اقدام به شورای بهره‌وری و ایجاد یک شتاب‌دهنده در این زمینه کرده‌اند.

ایروانی اضافه کرد: دانشگاه‌ها در انتقال دانش ارزیابی و تربیت نیروی انسانی مرتبط با این موضوع می‌توانند نقش تأثیرگذاری داشته باشند.

وی با اشاره به تشکیل شتاب‌دهنده‌ای با موضوع بهره‌وری با همکاری استادان دانشگاه‌های کشور گفت: برای این شتاب‌دهنده، برنامه بهبود طراحی می‌شود که دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه کمک‌های بسیاری انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه بهره‌وری یک موضوع میان‌ رشته‌ای است، تأکید کرد: یک سوم رشد تولید ناخالص ملی کشور از موضوع بهره‌وری تأمین می‌شود؛ بنابراین باید در این زمینه پیوندی حیاتی میان فعالان اقتصادی و دانشگاه‌ها ایجاد شود.

ایروانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نوعی بهره‌وری و تعالی سازمانی به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی نظام به موضوع بهره‌وری و تعالی سازمانی توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا این سیاست‌ها در کشور اجرایی شود.

وی اظهار داشت: در سیاست‌های کلی برنامه توسعه پنجم و ششم، رشد اشتغالزایی ۸ درصدی سالانه هدفگذاری شده است که این امر تنها با عملیاتی شدن بهره‌وری محقق خواهد شد.