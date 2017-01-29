  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴

برای رقابت با «آنگلا مرکل»؛

کاندیداتوری شولتز امروز اعلام می شود

کاندیداتوری شولتز امروز اعلام می شود

حزب سوسیال دمکرات آلمان امروز بطور رسمی کاندیداتوری شولتز برای رقابت در انتخابات آتی را اعلام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در نشست امروز حزب سوسیال دمکرات رهبران این حزب بطور رسمی کاندیداتوری «مارتین شولتز» برای رقابت با «آنگلا مرکل» در انتخابات آتی صدراعظمی را اعلام می کند. 

«هایکو ماس» وزیر دادگستری کابینه آلمان که از مهره های اصلی حزب سوسیال دمکرات است در گفتگو با خبرگزاری آلمان اظهار داشت که «شولتز» برترین گزینه برای کسب صدارت اعظمی در انتخابات کشور است. 

یکی از سخنگویان حزب سوسیال دمکرات اعلام کرد که شولتز صدراعظم آتی آلمان است و ما خواهان برخورداری سکان رهبری دولت آینده هستیم.

«توماس اوپر من» رئیس حزب سوسیال دمکرات نیز در این باره اظهار داشت: دمکراسی در تغییر است و ما این تغییر را در صدراعظمی اعمال می کنیم. 

براساس آخرین نظرسنجی شبکه های تلویزیونی «آ ار د» و «زد د اف» شولتز شانس برابر با مرکل در انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی را در اختیار دارد. نکته حائز اهمیت این است که تاکنون شولتز در راس همه پرسی های انجام شده در آلمان قرار دارد.

انتخابات پارلمانی آلمان قرار است ۲۴ سپتامبر برگزار شود.

کد مطلب 3890333
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها