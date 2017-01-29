کاندیداتوری شولتز امروز اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در نشست امروز حزب سوسیال دمکرات رهبران این حزب بطور رسمی کاندیداتوری «مارتین شولتز» برای رقابت با «آنگلا مرکل» در انتخابات آتی صدراعظمی را اعلام می کند.

«هایکو ماس» وزیر دادگستری کابینه آلمان که از مهره های اصلی حزب سوسیال دمکرات است در گفتگو با خبرگزاری آلمان اظهار داشت که «شولتز» برترین گزینه برای کسب صدارت اعظمی در انتخابات کشور است.

یکی از سخنگویان حزب سوسیال دمکرات اعلام کرد که شولتز صدراعظم آتی آلمان است و ما خواهان برخورداری سکان رهبری دولت آینده هستیم.

«توماس اوپر من» رئیس حزب سوسیال دمکرات نیز در این باره اظهار داشت: دمکراسی در تغییر است و ما این تغییر را در صدراعظمی اعمال می کنیم.

براساس آخرین نظرسنجی شبکه های تلویزیونی «آ ار د» و «زد د اف» شولتز شانس برابر با مرکل در انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی را در اختیار دارد. نکته حائز اهمیت این است که تاکنون شولتز در راس همه پرسی های انجام شده در آلمان قرار دارد.

انتخابات پارلمانی آلمان قرار است ۲۴ سپتامبر برگزار شود.