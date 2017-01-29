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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۱

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ خبر داد:

آزادسازی ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی چهارباغ

آزادسازی ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی چهارباغ

ساوجبلاغ - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ گفت: ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته در چهارباغ آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حیدر جعفری از اجرای عملیات قلع‌وقمع در این شهرستان خبر داد و گفت: تخریب این مستحدثات در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرک‌های فروردین، الهیه و فراهانی بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ انجام شد.

وی میزان تخریبات را ۲۴ بنا عنوان کرد و توضیح داد: در این عملیات که با حضور عوامل نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد ۱۳ هزار مترمربع دیوارکشی نیز تخریب شد و درنتیجه ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با هشدار به متخلفان گفت: حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی برای مقابله با تعدی به حقوق عامه و بیت‌المال است.

کد مطلب 3890335

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