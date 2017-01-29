آزادسازی ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حیدر جعفری از اجرای عملیات قلعوقمع در این شهرستان خبر داد و گفت: تخریب این مستحدثات در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در شهرکهای فروردین، الهیه و فراهانی بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ انجام شد.
وی میزان تخریبات را ۲۴ بنا عنوان کرد و توضیح داد: در این عملیات که با حضور عوامل نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد ۱۳ هزار مترمربع دیوارکشی نیز تخریب شد و درنتیجه ۲۸ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ با هشدار به متخلفان گفت: حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی جزو اولویتهای دستگاه قضایی برای مقابله با تعدی به حقوق عامه و بیتالمال است.
نظر شما