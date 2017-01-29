محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مرکز بیخطر سازی پسماندهای پزشکی در اردبیل فعال شده و زبالههای مطبها، آزمایشگاهها، دندانپزشکیها و مراکز جراحی بیخطر میشود.
وی با تأکید به اینکه هر مرکزی که زباله عفونی تولید میکند میبایست نسبت به بیخطر سازی نیز اقدام کند، اضافه کرد: متأسفانه برخی مراکز تمکین نمیکنند و محیطزیست استان تذکرات لازم را ارائه میدهد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان با اشاره به اینکه در اغلب بیمارستانهای استان زباله بیخطر میشود، ادامه داد: به صورت مداوم از زبالههای بیخطر نمونهبرداری میکنیم.
خداپرست تأکید کرد: هر چند نمیتوان نمونهبرداری روزانه داشت اما در صورتی که نمونهها غیرمجاز باشد رسیدگی شده و به مرکز متخلف تذکرات انعکاس مییابد.
وی با اشاره به وظایف علوم پزشکی استان در نظارت بر اجرای این مهم تصریح کرد: محیطزیست وظیفه نظارتی دارد اما برای اجرای بهینه طرح لازم است سایر دستگاهها مشارکت کنند.
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