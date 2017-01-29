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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

مدیرکل محیط‌زیست اردبیل به مهر خبر داد؛

بی خطر سازی زباله‌های عفونی به صورت مداوم در اردبیل رصد می‌شود

بی خطر سازی زباله‌های عفونی به صورت مداوم در اردبیل رصد می‌شود

اردبیل – مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل گفت: بی‌خطر سازی زباله‌های عفونی مراکز درمانی به صورت مداوم رصد می‌شود و چشم پوشی در مقابل مرکز متخلف نداریم.

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مرکز بی‌خطر سازی پسماندهای پزشکی در اردبیل فعال شده و زباله‌های مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها، دندان‌پزشکی‌ها و مراکز جراحی بی‌خطر می‌شود.

وی با تأکید به اینکه هر مرکزی که زباله عفونی تولید می‌کند می‌بایست نسبت به بی‌خطر سازی نیز اقدام کند، اضافه کرد: متأسفانه برخی مراکز تمکین نمی‌کنند و محیط‌زیست استان تذکرات لازم را ارائه می‌دهد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اشاره به اینکه در اغلب بیمارستان‌های استان زباله بی‌خطر می‌شود، ادامه داد: به صورت مداوم از زباله‌های بی‌خطر نمونه‌برداری می‌کنیم.

خداپرست تأکید کرد: هر چند نمی‌توان نمونه‌برداری روزانه داشت اما در صورتی که نمونه‌ها غیرمجاز باشد رسیدگی شده و به مرکز متخلف تذکرات انعکاس می‌یابد.

وی با اشاره به وظایف علوم پزشکی استان در نظارت بر اجرای این مهم تصریح کرد: محیط‌زیست وظیفه نظارتی دارد اما برای اجرای بهینه طرح لازم است سایر دستگاه‌ها مشارکت کنند.

کد مطلب 3890336
محمد میرزایی ناطق

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