محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مرکز بی‌خطر سازی پسماندهای پزشکی در اردبیل فعال شده و زباله‌های مطب‌ها، آزمایشگاه‌ها، دندان‌پزشکی‌ها و مراکز جراحی بی‌خطر می‌شود.

وی با تأکید به اینکه هر مرکزی که زباله عفونی تولید می‌کند می‌بایست نسبت به بی‌خطر سازی نیز اقدام کند، اضافه کرد: متأسفانه برخی مراکز تمکین نمی‌کنند و محیط‌زیست استان تذکرات لازم را ارائه می‌دهد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اشاره به اینکه در اغلب بیمارستان‌های استان زباله بی‌خطر می‌شود، ادامه داد: به صورت مداوم از زباله‌های بی‌خطر نمونه‌برداری می‌کنیم.

خداپرست تأکید کرد: هر چند نمی‌توان نمونه‌برداری روزانه داشت اما در صورتی که نمونه‌ها غیرمجاز باشد رسیدگی شده و به مرکز متخلف تذکرات انعکاس می‌یابد.

وی با اشاره به وظایف علوم پزشکی استان در نظارت بر اجرای این مهم تصریح کرد: محیط‌زیست وظیفه نظارتی دارد اما برای اجرای بهینه طرح لازم است سایر دستگاه‌ها مشارکت کنند.