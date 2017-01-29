گردشگران خارجی از امنیت ایران رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میرهادی قره سید رومیانی افزود: بی انصافی است خدمات ناجا در حوزه میراث فرهنگی نادیده گرفته شود، نکته اساسی این است که یگان انتظامی یک نگاه خاص انتظامی نیست و یک یگان پیشرو در بستر معرفی و امنیت بخشی به بحث میراث فرهنگی در کشور است.

وی ادامه داد: استحصال درآمدی نظام از میراث فرهنگی در چشم انداز افق بیست ساله کشور ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده و برای رسیدن به این مهم باید به یگان حفاظت بیشتر توجه شود.

رومیانی افزود: کسی که برای دفاع از میراث فرهنگی فعالیت می کند و جان خود را از دست می دهد، شهید است و اگر آسیبی دید در زمره جانبازان قرار می گیرد. باید مشکلات خاص نیروهای فعال میراث فرهنگی در بنیاد شهید در نظر گرفته شود و این نوید را می دهم که قطعا مشکلات این عزیزان دنبال می شود.

وی به وضعیت استخدامی در یگان حفاظت اشاره کرد و گفت: بحث استخدامی در دستور کار قرار دارد و فرماندهی ناجا به جدیت دنبال آن است و من هم قول می دهم که موضوع را در مجلس دنبال کنم.

رومیانی افزود: جلب مشارکت های مردمی توان یگان حفاظت را افزایش می دهد و نشان می دهد میراث فرهنگی همکاری خوبی با سمن ها دارد به نظر می رسد با توان یگان حفاظت ناجا ما می توانیم بهترین یگان حفاظت میراث فرهنگی در منطقه را داشته باشیم و دستاوردها و تجربیات خودمان را در اختیار کشورهای همسایه قرار دهیم.

وی درباره تدابیر نوروزی حوزه میراث فرهنگی، گفت: امیدوارم یک نوروز متفاوت را برای گردشگر داخلی پیش رو داشته باشیم. خوشبختانه گردشگران خارجی از امنیت ایران اعلام رضایت کرده اند ما باید کاری کنیم که گردشگران داخلی هم این احساس امنیت را داشته باشند و آن را حس کنند.