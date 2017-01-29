به گزارش خبرگزاری مهر، حراست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اطلاعیهای عنوان کرده است: باتوجه به مراجعه مشکوک خانمی ناشناس به منزلی در شهر آبپخش برای تزریق واکسن سرخک به خانم باردار و ممانعت ایشان از تزریق واکسن و سپس متواری شدن آن خانم، خواهشمند است خانوارهای تحت پوشش در صورت مواجهه با چنین افرادی از قبول درخواست اینگونه افراد جدا خودداری کرده و ضمن اطلاع رسانی به نزدیکترین مرکز درمانی، موضوع به مرکز فوریت های پلیسی ١١٠ و یا پاسگاه انتظامی محل منعکس شود.
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرد؛
خانوادهها مراقب مراجعه افراد ناشناس برای تزریق واکسن باشند
بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرد: خانوادهها مراقب مراجعه افراد ناشناس برای تزریق واکسن باشند.
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