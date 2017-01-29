دیدار سرپرست فدراسیون ایران با رئیس فدراسیون جهانی هندبال

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت رئیس فدراسیون جهانی هندبال و با تأیید شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون هندبال برای حضور در مرحله پایانی رقابت‌های هندبال ۲۰۱۷ قهرمانی جهان عازم فرانسه شد.

فینال هندبال قهرمانی سال ۲۰۱۷ جهان امشب یکشنبه دهم بهمن ماه بین تیم های فرانسه و کرواسی برگزار می‌شود.

دیدار با رئیس فدراسیون جهانی و مسئولین کنفدراسیون هندبال آسیا از جمله برنامه‌های سرپرست فدراسیون هندبال در این سفر می‌باشد.

ایران در این مسابقات حضور نداشت اما کوبل داوری کشورمان متشکل از علیرضا موسویان و مجید کلاهدوزان به همراه محسن کرباسچی ناظر مسابقات جهانی در این دوره حاضر بودند.