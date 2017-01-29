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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۱

رئیس شبکه بهداشت گناوه خبر داد؛

جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد غذای گرم از سطح معابر شهر گناوه

جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد غذای گرم از سطح معابر شهر گناوه

بوشهر - رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه گفت: واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان گناوه اقدام به جمع آوری فروشندگان دوره گرد غذای گرم خانگی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زکی زاده صبح یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: به استناد آیه ۲۴ سوره عبس قرآن کریم که انسان باید همواره به خوراکش با تامل بنگرد و پیرو مصوبه شماره یک شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان گناوه، واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان گناوه اقدام به جمع آوری فروشندگان دوره گرد غذای گرم خانگی کرده است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه افزود: تامین سلامت غذایی مردم از اهداف اصلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه است و در این راستا طرهای مختلفی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و با همکاری واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان، واحد اجرائیات شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در قالب طرح ضربت جمع آوری فروشندگان دوره گرد غذای گرم خانگی در سطح معابر عمومی شهر  شد.

زکی‌زاده اضافه کرد: در ابتدا با تحویل اخطاریه کتبی به دست‌فروشان غذای گرم اقدام شد و در مرحله بعد نیز در سه نوبت شروع به جمع آوری غذای گرم دستفروشان از سطح معابر کرده و تا کنون بیش از ۱۳۰ پرس غذا جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در این میان افراد متخلفی که به اخطاریه های کتبی واحد های بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان توجهی نکرده و سلامت مردم را به خطر بیاندازند به مراجع قضایی معرفی و طبق قانون با آنها رفتار می‌شود.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه نیز گفت: شهروندان عزیز از خرید غذای گرم از دست فروشان دوره گرد خود داری کرده و غذای خود را از رستوران‌ها و مراکز تهیه غذای بیرون بر مجاز که در سطح شهر توسط بازرسان بهداشت محیط در تمام اوقات شبانه روز پایش و نظارت می شوند تهیه کنند.

حسن ذبیحی افزود: معضلات و مضرات استفاده از اینگونه مواد غذایی گرم که احتمال بروز و شیوع بیماری و طغیان را به همراه دارد، به عموم مردم به‌ویژه دانش آموزان مدارس نیز اطلاع رسانی شده است.

این کارشناس تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع بهداشت و امنیت غذایی و تاثیر آن بر سلامت مردم و تاکید ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه و خواست عمومی، روند اجرایی جمع آوری این نوع فروشندگان دوره گرد تا پاکسازی کامل همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکلات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی می توانند با تلفن ۱۹۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 3890342

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