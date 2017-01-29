به گزارش خبرنگار مهر، علی زکی زاده صبح یکشنبه در حاشیه اجرای این طرح اظهار داشت: به استناد آیه ۲۴ سوره عبس قرآن کریم که انسان باید همواره به خوراکش با تامل بنگرد و پیرو مصوبه شماره یک شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان گناوه، واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان گناوه اقدام به جمع آوری فروشندگان دوره گرد غذای گرم خانگی کرده است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه افزود: تامین سلامت غذایی مردم از اهداف اصلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه است و در این راستا طرهای مختلفی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و با همکاری واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان، واحد اجرائیات شهرداری، اتاق اصناف و نیروی انتظامی در قالب طرح ضربت جمع آوری فروشندگان دوره گرد غذای گرم خانگی در سطح معابر عمومی شهر شد.

زکی‌زاده اضافه کرد: در ابتدا با تحویل اخطاریه کتبی به دست‌فروشان غذای گرم اقدام شد و در مرحله بعد نیز در سه نوبت شروع به جمع آوری غذای گرم دستفروشان از سطح معابر کرده و تا کنون بیش از ۱۳۰ پرس غذا جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در این میان افراد متخلفی که به اخطاریه های کتبی واحد های بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان توجهی نکرده و سلامت مردم را به خطر بیاندازند به مراجع قضایی معرفی و طبق قانون با آنها رفتار می‌شود.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه نیز گفت: شهروندان عزیز از خرید غذای گرم از دست فروشان دوره گرد خود داری کرده و غذای خود را از رستوران‌ها و مراکز تهیه غذای بیرون بر مجاز که در سطح شهر توسط بازرسان بهداشت محیط در تمام اوقات شبانه روز پایش و نظارت می شوند تهیه کنند.

حسن ذبیحی افزود: معضلات و مضرات استفاده از اینگونه مواد غذایی گرم که احتمال بروز و شیوع بیماری و طغیان را به همراه دارد، به عموم مردم به‌ویژه دانش آموزان مدارس نیز اطلاع رسانی شده است.

این کارشناس تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع بهداشت و امنیت غذایی و تاثیر آن بر سلامت مردم و تاکید ریاست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه و خواست عمومی، روند اجرایی جمع آوری این نوع فروشندگان دوره گرد تا پاکسازی کامل همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکلات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی می توانند با تلفن ۱۹۰ تماس بگیرند.