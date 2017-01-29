نواقص کشتارگاه رفسنجان رفع شود/نصب ۷ دستگاه تصفیه آب

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شنبه شب در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: کوره‌های زغال‌سوزی که در اراضی ملی فعالیت می‌کنند باید تخریب و زمین‌ها بازپس‌گیری شوند.

وی افزود: از ۷۰ کوره زغال سوزی فاقد مجوز در اراضی ملی در کشکوئیه، ۵۱ مورد تخریب و رفع تصرف شده و مابقی نیز اخطار یک هفته ای گرفته اند.

ملانوری ادامه داد: ۳۵ کوره زغال سوزی غیرمجاز در اراضی ملی در اسماعیل آباد نوق نیز همه آنها اخطار گرفته اند و پس از آن در حال برخورد هستیم.

وی گفت: در رابطه با کوره هایی که در اراضی ملی هستند و تاکنون در دستور کار قرار نگرفته اند نیز بخشداران باید لیست آنها را به اداره منابع طبیعی بدهند که اخطارهای لازم به آنها داده و پس از مدت زمانی که برای آنها تعیین می شود آنها هم تخریب و رفع تصرف می شوند.

فرماندار رفسنجان درباره کوره های زغال سوزی که در اراضی خودشان هستند و در اراضی ملی قرار ندارند نیز اظهار کرد: به دلیل اینکه متولی این کار محیط زیست است، دستورش را محیط زیست گرفته و ابلاغ اخطار را ظرف امروز یا فردا شروع می کنند.

ملانوری درباره کشتارگاه رفسنجان گفت: در رابطه با کشتارگاه دام قرار شد که ظرف یک ماه شهرداری و اتحادیه صنف قصابان با هماهنگی اتاق اصناف یا با مدیریت شهرداری این کشتارگاه رفع نقص شده یا به بخش خصوصی واگذار و رفع نقص شود.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: در صورتی که ظرف یک ماه اقدام انجام نشود برنامه ریزی می شود که گوشت منطقه از جای دیگر تأمین و این کشتارگاه تعطیل می شود.

وی افزود: در رابطه با کشتارگاه طیور نیز ظرف یک ماه آینده باید رفع نقص شده و مشکل بهداشتی آن حل شود.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه هفت دستگاه تصفیه آب تاکنون در شهر نصب شده است، ادامه داد: تعداد این دستگاهها به ۵۰ عدد افزایش پیدا خواهد کرد.

ملانوری همچنین خبر داد: تیم مشترک بازدید از مراکز توزیع مواد غذایی با هماهنگی دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و بازدیدهایی را خواهند داشت و برخورد لازم با مراکزی که نسبت به توزیع مواد غذایی غیربهداشتی یا تاریخ گذشته می کنند را انجام می دهند.

دادستان رفسنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: حاضریم در ارتباط با گشت امنیت غذایی در شهرستان، یکی از همکاران قضایی را در این گشت همراه کنیم چون کار اجرایی است و در مرکز استان هم این کار انجام می شود.

حسین رئیسی نژاد افزود: اکیپی از افرادی که متولی امر هستند، برای بازرسی عازم شوند و همکار قضایی هم همراه این گروه باشد تا اگر دستور یا برخوردی نیاز باشد تصمیم بگیرند.