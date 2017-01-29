به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی پاریس از دیروز شنبه با برگزاری مسابقات چهار وزن نخست آغاز شده و امروز با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.

وزن کشی نمایندگان کشورمان در روز دوم این رقابت ها عصر دیروز برگزار شد و نمایندگان کشورمان امروز به مصاف حریفان خود می رود.

در وزن ۵۹ کیلوگرم محسن حاجی پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف ژانسیریک سارسنبایف از قزاقستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی گیران فرانسه و آمریکا روبرو می شود.

در وزن ۶۶ کیلوگرم علی ارسلان در دور اول با آندرس وتسچ از سوئیس مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده نمایندگان فرانسه روبرو می شود.

در وزن ۷۵ کیلوگرم رامین طاهری در دور اول به مصاف دامیان دیتسچ از سوئیس می رود و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور بعد با برنده کشتی میان الکس کیدیس از سوئد و میشل برانت از آمریکا مبارزه می کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی منجزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی به مصاف لوک زانتون از فرانسه می رود.

در روز نخست این مسابقات علی اکبر حیدری نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز دست یافت.