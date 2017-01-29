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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۶

رئیس اداره راهداری الموت:

رها سازی ۴۶۰دستگاه خودرو از کولاک و برف با تلاش نیروهای امدادی

رها سازی ۴۶۰دستگاه خودرو از کولاک و برف با تلاش نیروهای امدادی

قزوین- رئیس اداره راهداری الموت گفت: با تلاش نیروهای امدادی ۴۶۰ دستگاه خودرو از کولاک و برف در گردنه های الموت رها سازی شد.

مهدی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این عملیات نیروهای راهداری، هلال احمر و نیروی انتظامی با حضور در جاده ها ضمن بازگشایی جاده ها، هدایت ترافیک و رها سازی ۴۶۰ خودروی گرفتار در برف و بستن زنجیر چرخ به کمک مسافران در راه مانده پرداختند.

وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در بارش برف و وقوع کولاک اخیر بیان کرد: در بارش برف اخیر ۳۵ نفر از نیروهای راهداری بخش الموت غربی با استفاده از ۲۳ دستگاه ماشین آلات ضمن ۳۹۰ تن نمک پاشی محورها، ۵۴۰ کیلومتر از جاده ها را برفروبی کردند.

رئیس اداره راهداری الموت یادآور شد: با تلاش نیروهای امدادی هم اکنون گردنه های قسطین لار و بهرام آباد بازگشایی شده و با توجه به حجم بالای برف گردنه کماسار با اعزام یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه لودر بازگشایی می شود.

غلامی در ادامه با اشاره به انسداد راه ۵۴ روستای بخش الموت غربی گفت: با توجه به بازگشایی راههای اصلی بازگشایی محورهای روستایی از امروز آغاز می شود.

کد مطلب 3890348

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